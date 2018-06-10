Рокфеллеры выставили на аукцион свои фамильные драгоценности 

Семейство Рокфеллеров, вдохновленное успехом продажи фамильной коллекции — ушли все 1500 лотов за $850 млн, став самой дорогой частной коллекцией, когда-либо проданной на торгах, — поскребло по сусекам и выставило на торги украшения Пегги Рокфеллер. Продают все: от помолвочного кольца, преподнесенного Пегги Маккграт Дэвидом Рокфеллером в 1940 году до миниатюрных бриллиантовых часиков Patek Philippe и золотых часов на браслете Cartier, до фантазийных колье работы Жана Шлюмберже для Tiffany&Co и многочисленных парюр Van Cleef&Arpels, — всего 25 лотов. Предаукционная оценка драгоценностей — от $7000 до $120 000 за лот.