Пэрис Хилтон появилась на публике в летящем платье на фоне слухов о беременности

Недавно американская актриса Пэрис Хилтона отмечала свадьбу своего брата Баррона, а совсем скоро состоится её собственное торжество. Пэрис собирается выйти замуж за актёра и модель Криса Зилку

Влюбленные регулярно подогревают интерес к предстоящему событию, рассказывая о различных деталях торжества.

На фоне долгожданной свадьбы папарацци усилили охоту на знаменитостей. На днях Зилку и Хилтон поймали в аэропорту Лос-Анджелеса. Крис надел чёрную длинную футболку, серое худи и рваные джинсы. Он внимательно подошёл к деталям: чёрный рюкзак, белые кроссовки и кепка.

А Пэрис предпочла комфорт и свобдный фасон. Она надела летящее атласное платье с принтом тропических листьев. Знаменитость не обошлась без гламура и дополнила образ белыми очками, туфлями и клатчем.

@ParisHilton & her fiancé #ChrisZylka were Spotted at LAX on Friday afternoon? FOLLOW (@thedailycelebrity) For More ➰.... #parishilton#hilton#paris#couple#fiance#husband#wife#goals#relationshipgoals#goldrush#travel#holiday#airport#dj#famous#celebrity#fitness#bodygoals#rich#iggyazalea#millionaire#privatejet#businesswoman#selfie#ootd#fashion

A post shared by EVERYTHING CELEBRITY ➰ (@thedailycelebrity) on Jun 9, 2018 at 6:44pm PDT Напомним, ранее Пэрис Хилтон спровоцировала слухи о своей беременности, надев прозрачное платье (почти как Лобода). И сейчас продолжает появляться на публике в нарядах свободного кроя. Совпадение?