Ещё
Как выбрать качественный мужской костюм
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как выбрать качественный мужской костюм 

Sputnik Абхазия 2 часа назад
Фото: Sputnik Абхазия
Деловой костюм — необходимый элемент в гардеробе мужчины, покупается ли он для особых случаев или для повседневного ношения. Многое о качестве делового костюма могут рассказать неприметные детали. Подкладка, пуговицы, швы, цвет, узор, материал — внимательное изучение скажет, насколько качественное перед вами изделие. Но даже самый качественный костюм может испортить неправильная чистка, хранение или ношение. Синтетика в составе может придать ему дополнительную защиту, но высокое содержание повлияет на комфорт. Как подойти к выбору костюма? Как правильно ухаживать за ним? Ответы на эти и другие вопросы — в инфографике Sputnik, подготовленной совместно с РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Sputnik Абхазия: последние новости
Шоколад возрастом более 100 лет нашли в Великобритании Клубничное варенье: три самых необычных рецепта Нимфы подиума: самые яркие супермодели 90-х
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Школьница сделала маникюр со шпаргалкой26
Пуговка показала «беременный» живот6
Заблестело: девушки украшают ягодицы и не только10
Волочкова в бикини повернулась к фанатам спиной54
Истинные лица знаменитостей1
Видео
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
00:28
Волочкова в бикини повернулась к фанатам спиной
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
00:56
Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»
Звёзды
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
01:00
Началова рассекретила богатого жениха
Звёзды
04:07
Секреты, которые не раскроет ни одна девушка
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение