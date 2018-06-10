Как кроить и шить быстро, красиво и аккуратно: youtube-канал недели

О ведущей канала

«Давайте знакомиться! Меня зовут Фролова Лина. Как и все женщины, я очень люблю красивую одежду. Предпочитаю много разных стилей, подбирая их по назначению к каждому случаю. И, как и все женщины, люблю быть в одежде, которая существует в единственном экземпляре. А это возможно только в том случае, когда ты создаешь одежду сам», — пишет ведущая канала «Школа шитья ARMALINI».

Именно желание одеваться уникально, по словами Лины Фроловой, подтолкнуло её к изучению конструирования одежды ещё в юности. «Много лет я занималась практикой в пошиве, выполняя разные дизайнерские задумки для своих клиентов, когда занималась пошивом на дому. Считаю, что к себе нужно тоже относиться как к клиенту и обязательно находить время для создания красивых вещей для себя. За годы работы у меня появилось много разных наработок по конструированию и пошиву одежды. В итоге все это вылилось в прекрасный метод, которым я делюсь на своих занятиях со своими слушателями», — говорит она.

О чём этот канал

«Здесь мы разговариваем о создании одежды своими руками, — рассказывает о своём канале ведущая. — Затрагиваем все темы, которые касаются пошива, конструирования, моделирования и переделки одежды».

Лина Фролова рассказывает, что за годы совершенствования в создании одежды ей удалось найти особенный подход, облегчающий эту работу. «Я использую метод кроя, который во много раз позволяет сократить временные затраты на изготовление изделий. И самое главное, результат всегда отличный! Хочу, чтобы каждая из вас могла себе с уверенностью сказать: „Я сама себе кутюрье!“, — заявляет она.

В разных плейлистах на канале Лины Фроловой собраны обучающие видео по конструированию и шитью одежды, а также ролики, где обсуждаются темы, волнующие многих рукодельниц, например, об обустройстве рабочего места или выборе приспособлений для шитья. Лина подчёркивает, что подписчики её рассылки получают ещё больше полезной информации, но мы заметим, что начать можно с просмотра видео, находящихся в свободном доступе, чтобы понять, интересен ли вам метод и взгляд автора.

Выкройка на асимметричную фигуру

Быстрая базовая выкройка для изделий свободного кроя — без расчётов и снятия мерок

Соединение лифа и юбки чистым способом

Устраняем распространенный дефект посадки юбки

Кому будет интересен этот канал

Зайдите на канал Лины Фроловой, если вы уже занимаетесь конструированием и моделированием одежды или только думаете об этом, а пока шьёте одежду по готовым выкройкам. Много интересного и полезного найдут тут те, кому приходится шить одежду на не самые стандартные фигуры, или те, кто любит придумывать что-то новое в шитье и крое, но не всегда знает, как реализовать свои задумки.

»Считаю нужным донести до наших женщин знание о том, как всё-таки быстро и правильно можно создавать одежду. Передать свой опыт, который приобретен за многие годы в сфере шитья. А в этом вопросе я уж пуд соли съела!» — говорит Лина Фролова.