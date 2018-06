Эмма Робертс выбрала для вечеринки необычный наряд: фото

Актриса надела белое платье с изображениями булавок, кожаный чёрный берет и разбавила образ бордовыми босоножками поверх сетчатых носков.

Эмма также поделилась кадрами с показа в своём Instagram.

Правда, самое интересное происходило вне социальных сетей. Эмма Робертс вместе с подругами Кристен Стюарт и Стеллой Максвелл попала в объективы папарацци после вечеринки, когда они возвращались домой.

Kristen, Stella and Emma leaving the Mochino after party last night. (June 8) #KristenStewart #StellaMaxwell #EmmaRoberts #Kristella