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Эмма Робертс выбрала для вечеринки необычный наряд: фото
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Эмма Робертс выбрала для вечеринки необычный наряд: фото 

Журнал ОК! 2 часа назад
На днях состоялась презентация новой коллекции модного бренда Moschino. Гостями вечера стали Стелла Максвелл, Кристен Стюарт, Пэрис Джексон и Эмма Робертс. Последняя выбрала для фэш-шоу необычный наряд: в лучших традициях модного дома.
Актриса надела белое платье с изображениями булавок, кожаный чёрный берет и разбавила образ бордовыми босоножками поверх сетчатых носков.
Эмма также поделилась кадрами с показа в своём Instagram.
Правда, самое интересное происходило вне социальных сетей. Эмма Робертс вместе с подругами Кристен Стюарт и Стеллой Максвелл попала в объективы папарацци после вечеринки, когда они возвращались домой.
Kristen, Stella and Emma leaving the Mochino after party last night. (June 8) #KristenStewart #StellaMaxwell #EmmaRoberts #Kristella
A post shared by Kristella (@kristen_and_stella) on  Jun 9, 2018 at 4:07pm PDT  Ранее сообщалось, что модное шоу Moschino посетила певица Гвен Стефани, которая привела с собой особенных гостей.
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