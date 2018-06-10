Эмма Робертс выбрала для вечеринки необычный наряд: фото 

На днях состоялась презентация новой коллекции модного бренда Moschino. Гостями вечера стали Стелла Максвелл, Кристен Стюарт, Пэрис Джексон и Эмма Робертс. Последняя выбрала для фэш-шоу необычный наряд: в лучших традициях модного дома.
Актриса надела белое платье с изображениями булавок, кожаный чёрный берет и разбавила образ бордовыми босоножками поверх сетчатых носков.
Эмма также поделилась кадрами с показа в своём Instagram.
Правда, самое интересное происходило вне социальных сетей. Эмма Робертс вместе с подругами Кристен Стюарт и Стеллой Максвелл попала в объективы папарацци после вечеринки, когда они возвращались домой.
Kristen, Stella and Emma leaving the Mochino after party last night. (June 8) #KristenStewart #StellaMaxwell #EmmaRoberts #Kristella
A post shared by Kristella (@kristen_and_stella) on Jun 9, 2018 at 4:07pm PDT Ранее сообщалось, что модное шоу Moschino посетила певица Гвен Стефани, которая привела с собой особенных гостей.