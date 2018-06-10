Эта женщина пришла в магазин, чтобы вернуть ювелирное изделие. Но то, что продавец ей ответил восхитительно!

Это было около 5 лет назад. Я работал продавцом в ювелирном магазине. Наш магазин всегда был лояльным с клиентами. Товар можно было вернуть в установленный законодательством срок, а также мы чинили сломанные украшения. Однажды в магазин зашла женщина среднего возраста, у которой был просто ужасный вкус в выборе украшений — все, что она покупала, было очень безвкусным, и она очень любила возвращать свои покупки. И вот в этот раз она бросила браслет на прилавок без слов.

Я: «Здравствуйте! Чем я могу помочь вам?»

Леди: «Привет, я хотела бы вернуть это.»

Я: «Ок, у вас есть чек?»

Леди: «Вы можете найти его на своем компьютере!»

Я начинаю искать и вижу, что он был приобретен более 2 месяцев назад. И еще явно было видно, что его носили. Он был не поврежден, но видно, что им пользовались.

Я: «Вы не можете поменять товар, который Вы купили два месяца назад и пользовались им.»

Она начинает утверждать мне обратное!

Мое терпение заканчивалось, и я сказал ей: «Мэм, Вам хотелось бы платить за товар, который был использован кем-то еще и не был новым?»

«Нет, но…»

«А вам хотелось бы, что-то покупать в магазине, который был полон предметов, которые люди постоянно покупают и возвращают?»

«Нет, но…»

«И Вы понимаете, что коллекции меняются, и мы не можем принять украшения, которые были куплены так давно?»

«Да, но…»

«Но что?»

Она, казалось, очень расстроенной: «Но я не хочу больше носить этот браслет!»

Клиент, который стоял за ней в очереди, глядя на нее очень зло и сказал: «Так не покупай украшения, которые тебе не нравятся, дура!»

Благослови клиентов, которые говорят то, что Вы не можете сказать!