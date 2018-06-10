Модно, стильно и не жарко: летняя одежда из натуральных тканей

Штапельные брюки

Этот предмет гардероба спасет в самую жаркую погоду как в городе, так и в офисе. Штапель дарит ощущение прохлады, пропускает воздух и впитывает влагу, он мягкий и приятный на ощупь. Производители предлагают множество расцветок таких брюк, поэтому они довольно легко комбинируются. Беспроигрышным трио будет сочетание с белым топом и туфлями или босоножками T-strap.

Как ухаживать: эта ткань 50/50 состоит из хлопка и синтетических волокон. Она довольно тонкая, поэтому стирать брюки рекомендуют при температуре 40 градусов на невысоких оборотах и с помощью жидкого порошка. Стоит помнить о том, что материал садится на 5%, так что можно смело покупать брюки на размер больше. Гладить их лучше с изнанки (чтобы не получить блестящих полос) и через марлю.

Батистовое платье

Батистовое платье нельзя назвать одеждой на каждый день, но вряд ли найдется что-либо более удачное для торжественного мероприятия знойным летом. Как правило, такие платья украшают вышивкой или набивным узором, поэтому они выглядят очень изысканно даже в нейтральных тонах. Поддержать воздушный лук поможет шляпа-федора и сумка с бахромой или плетением.

Как ухаживать: стирать только в режиме деликатной стирки с отжимом не более чем 400 оборотов. Сушить в затененном месте, без попадания прямых солнечных лучей. Батист практически не мнется, но если платье все-таки требует глажки, то делать это можно только через тонкую хлопчатобумажную ткань.

Шелковая блуза

Вещь must-have в гардеробе каждой современной девушки. Шелковая блуза не только облагородит любой образ, но и обеспечит отличную воздухопроницаемость и терморегуляцию. Носить ее можно в комплекте с чиносами, кюлотами и даже шортами. Обувь пусть будет на каблуке (чтобы не упростить ансамбль) и без лишней детализации.

Как ухаживать: стирать вручную в слабом мыльном растворе, не тереть и не отжимать. Лишнюю влагу поможет убрать полотенце. Сушить в горизонтальном положении вдали от отопительных приборов, а гладить слегка нагретым утюгом.

Сатиновая блуза

Альтернатива шелковой блузе — сатиновая. Этот материал намного дешевле и практичнее, ведь на 100% состоит из хлопка, хотя и внешне, и своими свойствами очень напоминает шелк, а именно его подвид — атлас. Такой эффект достигается благодаря очень плотному переплетению нитей. Блуза из сатина впишется как в стильный офисный, так и в городской ансамбль с джинсами.

Как ухаживать: выворачивать наизнанку и стирать в режиме «хлопок» при температуре до 40 градусов. При намокании все вещи из сатина становятся довольно тяжелыми, поэтому лучше стирать подобную блузу при неполном барабане. Гладить при температуре до 90 градусов.

Платье-рубашка из вискозы

Вискоза — это ткань, получаемая из натурального сырья (древесины) искусственным путем. Она впитывает много влаги, очень приятна на ощупь и сравнительно недорогая. Кроме того, этот материал красиво драпируется и ниспадает, поэтому отлично подходит для создания универсальных платьев-рубашек всевозможных расцветок.

Как ухаживать: стирать при неполном барабане в режиме деликатной стирки, сушить на плечиках, гладить через влажную хлопчатобумажную ткань в режиме «шелк».

Льняной костюм

Такой костюм выглядит эффектно, богато и изысканно. Он не нуждается в долгом представлении, потому что лен известен своими исключительными свойствами. В офисном брючном костюме из льняного полотна никогда не будет жарко. Он чудесно гармонирует с рубашками строго кроя, галстуками, официальной обувью.

Как ухаживать: главная проблема — это глажка, ведь ткань очень легко сминается. Специалисты рекомендуют гладить льняной костюм в слегка влажном виде в режиме «хлопок», дать ему остыть и только затем надевать.

Шифоновая плиссированная юбка

Плиссированная юбка — вещь, в которой по умолчанию не будет жарко благодаря ее фасону. Еще более воздушный ансамбль можно получить, если надеть шифоновую юбку плиссе в пол. Сочетается такой предмет гардероба с облегающим верхом, кроп-топами или топами в бельевом стиле. А если вас смущает высокий каблук, носить такую юбку можно и с кедами, и с кроссовками!

Как ухаживать: все зависит от волокон ткани. Это может быть шелк, хлопок или вискоза. В любом случае предпочтительнее ручная стирка, сухая чистка или химчистка.

Рубашка из тонкого денима

Тот предмет гардероба, который вмиг решит проблему «нечего надеть», но при этом обеспечит комфорт жарким летним днем. Подойдет как к упомянутой юбке плиссе, так и к обычным джинсам или чиносам. Рубашку можно не застегивать, а завязать интересным узлом.

Как ухаживать: деним неприхотлив в уходе, стирать такую рубашку можно при температуре 60 градусов, а гладить в режиме «хлопок».

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