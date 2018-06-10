Что такое дресс-код?

Дресс-код — это форма одежды, которая необходима для конкретного места или мероприятия. Если вы следуете этому своду правил, то таким образом демонстрируете окружающим, что уважаете их и считаетесь с их мнением.

Самый распространенный тип дресс-кода — бизнес-стиль. Чаще всего в этом случае имеется в виду деловой костюм темного цвета, юбка определенной длины, каблуки заданной высоты (нюансы зависят от компании, страны, места).

Известные виды дресс-кода для светских мероприятий: white tie, black tie, coctail, casual, костюмированная вечеринка.

White Tie — самая строгая форма одежды, которая предполагает галстук-бабочку и черный фрак с белым жилетом, платье в пол, драгоценности, перчатки выше локтя и считает неуместными голые плечи, распущенные волосы и даже наручные часы (можно использовать карманные). Этот формат пригодится вам, если вы планируете попасть на вручение Нобелевской премии.

Black Tie — второй по строгости стильный кодекс — для театральных премьер, приемов губернатора и пышных свадеб. Предполагает коктейльное платье (в пол или ниже колена), туфли на каблуках и большую свободу в выборе украшений (дорогая бижутерия — приемлемый вариант для black tie). Для мужчин — смокинг и черная бабочка.

Дресс-код coctail разработан для менее торжественных мероприятий, время проведения которых ограничено с 13:00 и до 20:00. Здесь считаются уместными коктейльные платья, босоножки на высоком каблуке и брючные костюмы, драгоценности заменяются качественной бижутерией. Мужчины одеты в классические темные идеально сидящие костюмы с галстуком.

Дресс-код бывает разный:

Идиотский дресс-код: реальные истории от кадровиков и сотрудников

В офис летом: 9 стильных комплектов, в которых вы будете неотразимы

Круче, чем босс. 15 вещей для идеального бизнес-гардероб