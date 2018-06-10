Евгения Крюкова: Каждый новый образ у меня рождается от ощущения, как у Цветаевой

Евгения Крюкова недавно выпустила новую коллекцию авторской одежды. Какой доход приносит артистке работа дизайнера?

Светская тусовка на прошлой неделе собралась на презентации новой коллекции одежды Евгении Крюковой. О том, что известная актриса занялась выпуском одежды, в тусовке многие даже не догадывались.

— Своими костюмами я занималась всегда, — улыбается артистка. — В советское время было неприлично признаваться в том, что ты сам себе шьешь. Но я это делала. Идей было такое количество, что меня порой просто захлестывало. Наверное, помогло еще и образование: я училась в архитектурном институте. Потом стала сотрудничать с ателье, которое мне как-то предложило сделать коллекцию. Она была сумбурной, но любимой.

// фото: пресс-служба Евгении Крюковой

Евгения уверяет, что ее коллекция, которая называется «Ветер перемен», создана для женщины, которая не боится заявить о себе и может себе позволить с утра надеть платье с вышивкой и россыпью камней. Мягкие брючные костюмы, уютные свитера и платья из шерсти и шелка можно дополнять аксессуарами.

— Каждый новый образ у меня рождается от ощущения, как у Цветаевой, — уверяет звезда. — Абсолютно случайно идеи появляются. В новой коллекции я постаралась сделать так, чтобы женщина оставляла за собой особый шлейф. При этом, если убрать гламур, вещи очень простые, уютные и каждодневные, комфортные.

Анна Тихомирова в платье от Evgeniya Kryukova Couture // фото: пресс-служба Евгении Крюковой

Евгения признается: пока ее новое хобби дохода не приносит. Но артистка не отчаивается и оставлять любимое занятие не собирается.

— Продажи у нас есть, а прибыли нет, — продолжает звезда. — Наверное, дизайнер должен стать модным и узнаваемым, чтобы люди захотели покупать его одежду. Могу сказать точно: мы делаем вещи на совесть. У нас очень много ручной работы, каждый шов отделан, как в лучших домах моды.

Сама же Евгения носит не только свою одежду — в ее гардеробе есть вещи многих мировых брендов.

— Гардероб у меня большой! — улыбается актриса. — А вот гардеробная не очень! Ничего не помещается! Я мечтаю о просторной гардеробной!

«Дочь пойдет по моим стопам»

Несмотря на новое увлечение, уходить из основной профессии Крюкова не намерена. Актриса продолжает выходить на театральные подмостки.

— Все уже знают, что во время съемок и в театре я фанатично отношусь к костюмам, а потом проклинаю себя за это, — улыбается звезда. — Например, в спектакле «Морское путешествие» мою героиню на корабле везут из одной тюрьмы в другую. Концепция спектакля заключается в том, чтобы все наряды из светлых и радостных тонов становились темными. У моей героини всего одно платье. Но упросила: «Давайте мое платье будет не темнеть, а светлеть!» В результате у меня семь платьев, которые я меняю в течение спектакля: одно светлее другого. Всегда извиняюсь перед художниками, но я сумасшедшая в этом в­опросе!

Кстати, поддержать звездную маму на показ пришла ее дочь Дуня Карева. Увиденным девушка осталась довольна.

— У нас наступает ответственная пора — выпускные экзамены у дочери, — рассказывает актриса. — Завтра ЕГЭ по математике. Я не волнуюсь сильно, потому что она не переживает. Дочка в себе уверена, и это главное. Она занималась с репетиторами.

Впрочем, в дальнейшем математика ей вряд ли пригодится. Девушка решила продолжить актерскую династию: будет поступать в театральный.

— Пойдет по моим стопам, — говорит Евгения. — Кстати, советов относительно профессии у меня не просит. Говорит так: «Для меня ты не актриса, а просто мама!»