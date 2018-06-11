55-летняя Алена Свиридова в экстремальном мини попала впросак на закрытии «Кинотавра»

Вчера на красной дорожке церемонии закрытия Кинотавра произошел конфуз. Певица Алена Свиридова и актриса Виктория Толстоганова появились в одинаковых платьях.

Звезды выглядели почти одинаково, хотя и по-разному обыграли прозрачное платье-сетку. И если 46-летняя Толстоганова выбрала закрытое боди, то 55-летняя Свиридова продемонстрировала завидную фигуру во всей красе: откровенный топ, напоминающий нижнее белье, подчеркивал декольте артистки, а ультакороткое мини открывало ноги, стройность которых звезда подчеркнула массивной обувью.

А чей образ вам понравился больше?