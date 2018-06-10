Свиридова против Толстогановой: артистки на красной ковровой дорожке «Кинотавра» появились в одинаковых нарядах 

Страшный сон любой артистки — повториться на мероприятии нарядом с коллегой. Конфуз произошел на церемонии закрытия премии «Кинотавр» в Сочи: актриса Виктория Толстоганова и певица Алена Свиридова появились на красной ковровой дорожке в одинаковых платьях. Черный объемный наряд выглядел эффектно не обеих. Однако вряд ли этот факт стал утешением для артисток.
Напомним, гран-при фестиваля у Наталии Мещаниновой за фильм «Сердце мира». Картина выйдет на большие экраны 27 сентября. Приз как лучший актер получил Степан Девонин за фильм «Сердце мира», лучшей актрисой была признана Анну Слю, сыгравшая в картине «Подбросы» Ивана Твердовского.
Фото: Instsgram