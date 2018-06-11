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Как выбрать и носить вещи в горошек
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Как выбрать и носить вещи в горошек 

Passion.ru 4 часа назад
Фото: pixabay.com
Популярность принта polka-dot взлетела в этом сезоне до небес! Горох обогнал по популярности даже полоску. Если вы до сих пор считаете, что такие вещи безнадежно устарели, то спешим вас разубедить — и приводим несколько классных и модных примеров в этом материале.

Платье

Вспоминаем нежную эпоху 60-х и 70-х и носим платья-халаты или футляры в горошек. Такие платья помогают вам создать женственный и нежный образ. Однако можно и перчинки добавить, выбрав наряд с декольте или юбкой мини. Кстати, на лето можно прикупить и сарафан в горох. Да-да, теперь они уместны не только на даче, но и могут стать основой для стильного аутфита в стиле casual или даже cruise.
Для тех, кто устал от классики, предлагаем попробовать сочетание платья миди с ботильонами или кроссовками-носками, поясной сумкой и oversize курткой из денима. А если это слишком смело, то носите платье в горох с классическим тренчем, лодочками и сетчелом. А для отдыха можно выбрать вариант с соломенной шляпой и босоножками на плоском ходу.

Купальник

Кстати, об отдыхе! В отпускной сезоне мы не могли не рассказать вам о купальниках в горох. Сегодня в тренде как слинтые монокини, так и более открытые бикини, однако от слишком откровенных купальников все же лучше воздержаться.
Купальники в мелкий горох «безвредны» для обладательниц любой фигуры. А вот крупный принт добавляет объема, особенно если расположен в области бедер. Если для вас это нежелательно — комбинируйте! Найдите однотонные плавки в цвет бюстгальтера.

Аксессуары

Модницам нынче живется проще. Например, если вы что-то не носите в качестве одежды, то соблюсти тенденции помогут аксессуары. Добавьте к классической белой блузе, например, шелковый платок в горох, или наденьте игривые, усыпанные точками, лодочки. Вы сразу заметите, как образ из строго превратился в чуть-чуть игривый.

Match-sets

Напоследок мы решили рассказать вам о самых стильных ходах! Если хочется чего-то необычного, в этом сезоне вы можете себе это позволить. Например, выйдите из дома в пижаме в горох. Конечно, пижама должна быть куплена вовсе не в отделе для дома и нижнего белья. А еще можно смело заменить ее комбинезоном.
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