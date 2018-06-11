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Безумные шляпы, яркие перья, ретро-платья и даже шиньоны: самые экстравагантные образы гостей из истории скачек «Гран-При радио „Монте-Карло“
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Безумные шляпы, яркие перья, ретро-платья и даже шиньоны: самые экстравагантные образы гостей из истории скачек «Гран-При радио „Монте-Карло“ 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Практически каждое светское событие имеет свой дресс-код. На вечерние рауты полагается надевать длинные платья, на вечеринках действует дресс-код black tie, на презентации разрешается приходить в casual-аутфитах. А как быть со скачками?
Наверняка ты видела в новостных сводках или в фильмах и сериалах, что светские дамы и бизнесмены приходят на скачки при параде. Причем основной атрибут образа для девушек непременно шляпка.
Гости скачек «Гран-При радио Monte-Carlo» каждый год практически соревнуются, у кого шляпка будет интереснее и больше. В нашей галерее ты найдешь множество экстравагантных примеров головных уборов. Однако это не единственная отличительная черта дресс-кода.
Поскольку скачки — увлечение в основном высшего общества, и его корни уходят далеко в прошлое, некоторые элементы одежды, которые уже успели стать атавизмами для привычных образов, до сих пор сохраняются в описании дресс-кода в приглашениях. Так, кроме шляпки, девушке рекомендуется надевать перчатки, желательно белые. Кроме того, недопустимо появляться на скачках с суперглубоким декольте и в брючном костюме. Кстати, не все наши селебрити соблюдают эти пункты.
По правилам дресс-кода мини-платья также не приветствуются. Юбка может открывать ноги лишь на 5 см выше колена. Предпочтение все же отдается более элегантным и женственным нарядам. Перебор украшений считается проявлением дурновкусия. Впрочем, даже в Англии на королевских скачках дамы выражают себя не с их помощью, а полностью отыгрываются за счет шляпок, выбирая броские, расшитые цветами и перьями модели.
В галерее мы собрали, пожалуй, самые экстравагантные образы наших звезд, гостей ежегодных скачек «Гран-При радио „Монте-Карло“ за последние несколько лет. Интересно, а ты сможешь отличить, кто одет в соответствии с дресс-кодом, а кто все-таки не попал в точку.
Кстати, отличный пример дресс-кода для скачек можно найти в сериале „Сплетница“. Посмотри фрагмент ниже, если собираешься в этом году посетить подобное мероприятие!
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Текст: Диана Гербер
Фото: Starface
Видео:фрагмент сериала „Сплетница“
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