«Контур ужасно поплыл»: помада Стеши Маликовой не украсила ее внешность

Дочь Дмитрия Маликова Стефания всегда ассоциировалась у общественности с неким нежным цветком. Ее строгие наряды взрослой женщины, по мнению обывателей, совершенно не красили юную девушку. А потому помада неестественного оттенка и вовсе не пришлась по вкусу модным критикам в сети.

Наследница известного композитора Стефания Маликова практически всегда находится под строгим взором общественности, которая критикует юную девушку едва ли не за каждый промах. В особенности достается Стеше за ее гардероб, который то слишком взрослый и скучный, то наоборот, экстремально короткие юбки показывают все, что должно быть скрыто от глаз. Однако на этот раз девушка потрясла поклонников своим дерзким макияжем, накрасив губы неестественно темным оттенком помады.

И хотя мрачный образ Стефании был сбалансирован, и акцент в мейке был дан исключительно на губы юной знаменитости, почитатели пришли в ужас от ее нового амплуа. Шоколадные губы, растянутые в широкой улыбке, обнажили ряд ровных белоснежных зубов, и в таком виде нежную и утонченную молодую леди было попросту не узнать. И хотя немало обывателей всегда одобрительно относятся к разного рода экспериментам, в данном случае глас общественности заключил, что Стефании к лицу ее нежность и легкость, и столь тяжелые образы попросту не для нее.

«Молодость прекрасна всегда! Но вас я вижу другой, милой и нежной» «Сама бы никогда не решилась купить такой цвет помады!» «Ужасное качество помады. Контур ужасно поплыл. А не было оттенков поспокойнее?» «Этот оттенок достаточно своеобразный, я бы даже сказала жуткий» «Ты всегда такая милая и пушистая, а тут такой дерзкий оттенок» «Цвет помады как-то не очень. Слишком необычно»

К слову, для совместной фотографии со своим именитым дедушкой Стефания нарядилась в милое платье в цветочек, решив, что не к лицу внучке Юрия Маликова щеголять с мрачной помадой. Сожаление у поклонников вызывает лишь то, что фотографируется с звездным композитором Стеша только раз в год.