Бейонсе вышла на сцену в развратном белье

Певица продемонстрировала аппетитные формы и не слишком хороший вкус.

Бейонсе вместе с мужем Jay Z отправилась в мировой тур. Одной из остановок звездной пары стал город Кардифф, столица Уэльса. Шоу оказалось поистине грандиозным! Во время выступления певица сменила не менее шести сценических костюмов. Один же образ получился особенно откровенным.

Звезда появилась на сцене в эффектном и крайне развратном комплекте нижнего белья. Яркое леопардовое боди красного оттенка Бейонсе дополнила кожаными ботфортами, колготками в сетку и соблазнительными подвязками.

Этот наряд певицы можно назвать одним из самых откровенных за всю ее карьеру. И это при том, что скромницей Бейонсе точно не назовешь!

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