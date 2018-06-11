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Визажист Гоар Аветисян показала жительнице Новороссийска столицу и подарила ей платье
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Визажист Гоар Аветисян показала жительнице Новороссийска столицу и подарила ей платье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Стилист‐визажист Гоар Аветисян решила осуществить мечту жительницы Новороссийска. Она помогла ей добраться из Краснодарского края в Москву и обратно, сделала ей макияж и подарила платье. Об этом она сообщила в своем аккаунте в социальной сети Instagram.
Визажист провела весь день вместе с 30-летней женщиной. За это время она сделала ей макияж и специально для нее выбрала платье, которая жительница Новороссийска потом увезла с собой.
«Бывают случаи, когда макияж мало что может изменить… но я просто не могла отказать Инне… это была ее мечта», — поделилась своими мыслями Гоар Аветисян.
Она выразила надежду, что подарки будут напоминать женщине об их встрече и прогулке по столице. По ее словам, жительница Новороссийска была счастлива, когда увидела себя в обновке.
Подписчики Гоар Аветисян оценили поступок визажиста. Теперь они хотят тоже помочь женщине, собрав деньги на пластическую операцию.
Трое москвичек пойдут под суд за некачественные косметические услуги. С 2007 по 2015 годы они нанесли 19 клиенткам «неизгладимые изменения лица», а также «психологические травмы».
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