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Худышки против пышек: Стелла Максвел VS Эшли Грэм. Голосуйте, чей образ вам нравится больше
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Худышки против пышек: Стелла Максвел VS Эшли Грэм. Голосуйте, чей образ вам нравится больше 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Стелла Максвелл, новозеландская топ-модель, появилась на Каннском фестивале по всеоружии: она подчеркнула безупречную хрупкую фигуру приталенным платьем металик нежного цвета с жестким лифом и глубоким овальным вырезом, обнажив зону декольте. Из аксессуаров Стелла подобрала длинное многослойное ожерелье, сделала макияж с растушеванной стрелкой и высокую прическу.
Эшли Грэм, популярная модель plus-size, надела на Met Gala обтягивающее золотистое платье с пайетками, с вырезами по бокам, которые оголяют ноги. А цвет платья идеально подчеркивает оттенок кожи модели. Эшли отказалась от аксессуаров и выбрала изящные босоножки в цвет. Модель сделала классический вечерний макияж с акцентом на глаза и подсветила кожу хайлайтером.
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