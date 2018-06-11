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750 шарфов, 818 стадионов, 4000 билетов: немецкий болельщик собрал уникальную коллекцию
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750 шарфов, 818 стадионов, 4000 билетов: немецкий болельщик собрал уникальную коллекцию 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Теперь он собирается на ЧМ-2018 в России, чтобы привезти к себе домой новые «трофеи».
Немец Марк Рейнманн, который является фанатом «Айнтрахта», собрал огромную коллекцию футбольных сувениров со всего мира. Всего болельщик посетил 3471 игру и побывал на 818 стадионах.
«У меня примерно 700-750 шарфов, сто моделей стадионов, четыре тысячи билетов, и, я думаю, 30 или 40 футболок, а также многие другие интересные вещи, такие как трофей Хоккейной лиги», — рассказывает Рейнманн.
По словам коллекционера, его увлечение берет начало в 1991 году, когда Рейнманн попал на матч на Маврикии, где ему подарили первый клубный шарф. После чего он стал собирать сувениры из всех спортивных мест, где ему удалось побывать.
С особой гордостью немец рассказал о хоккейных шарфах и даже передал наилучшие пожелания главному тренеру сборной России по хоккею Илье Воробьеву, который в свое время выступал за «Франкфурт Лайонс».
Марк Рейнманн собирается приехать на чемпионат мира по футболу в Россию. По его словам, он был дважды в Москве на матчах, но каждый раз у него не хватало времени, чтобы хорошо посмотреть город.
«Теперь у нас есть пять недель, чтобы исследовать Москву — парк Горького, все достопримечательности, а затем другие принимающие города — Сочи, Казань, и, если у меня останется некоторое время, я бы посетил Владивосток, увидел Байкал, и Екатеринбург», — поделился планами болельщик.
Жена Рейнманна разделяет увлечения мужа, а его дети и вовсе в восторге от столь внушительной коллекции.
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