10 лучших образов Марион Котийяр

Повторить французский стиль Марион Котийяр не так сложно — вместе с визажистом разбираем образы талантливой актрисы, известной по фильмам «Союзники», «Полночь в Париже», «Жизнь в розовом цвете».

70-й Каннский кинофестиваль открывался фильмом «Призраки Исмаэля», где Марион Котийяр сыграла одну из главных ролей (вместе с другой француженкой — Шарлоттой Генсбур ). На фотоколле Марион появилась в очень свежем и мягком образе, почти без макияжа. Легкие, чуть небрежные локоны, нюдовая помада (о лучших — читайте здесь), едва заметный румянец и естественно накрашенные ресницы — летний образ удался.

Изящно и непосредственно! К ровному тону с естественным румянцем и персиковым блеском добавлены стрелки и хвост с ультракороткой челкой (которая, кстати, снова в моде).

Для такой челки длина волос не имеет значения — она одинаково подходит и к длинным, и к коротким. Главное — всегда тщательно ее укладывать, чтобы четко была видна линия среза.

Это вечерний образ, но тоже элегантный и совсем не «перегруженный». Дымчатые тени, активная подводка глаз, несколько пучков накладных ресниц у внешних уголков глаз. К такому макияжу отлично подходит прическа с убранными назад волосами, которая подчеркивает красивый овал лица. Элемент небрежности в виде легкого начеса — это очень по-французски!

Очередной бьюти-эксперимент Марион — игривая асимметричная стрижка боб. Такая стрижка очень удобна — ее можно вытягивать и выпрямлять или же создавать на ней крупные локоны. Морковная помада отлично освежила этот образ.

Строгий и деловой стиль Марион тоже к лицу. Макияж со стрелками и аккуратно приглаженные назад волосы — классика делового стиля. Стрелки рекомендую делать скошенной на конце кисточкой и жидкой подводкой. Мой фаворит — подводка в баночке Fluidline Blacktrack, M. A. C.

Образ в греческом стиле — нежно и женственно. Густую косу с объемом обрамляет ободок в цвет волос. Макияж оставьте лаконичным: немного коричневых теней, небольшие стрелки и, конечно, идеальная кожа — главное условие мейкапа в стиле nude.

Образ очень многогранный: он и строгий, и нежный, и даже роковой. Макияж с акцентом на глазах — пышные верхние и нижние ресницы, smoky eyes, лавандовая подводка и совсем спокойные помада и румяна. Такой макияж хочется долго рассматривать.

Волосы аккуратно зачесаны назад, и добавлены украшения — для вечернего стиля.

Убранные назад волосы с легким мокрым эффектом и ежевичная помада создают немного дерзкий стиль, но дело меняют спокойный макияж глаз и нежное белое платье. Такого эффекта на волосах можно добиться с помощью укладочных средств с гелевой или кремовой текстурами.

Неоклассика — я бы так охарактеризовала этот необычный, но строгий образ, созданный за счет гладко выложенной прически. В дополнение можете смело экспериментировать с цветом помады, но макияж глаз оставьте нейтральным.

Здоровая кожа, нежный румянец, намек на дымчато-серые smoky eyes, нейтральная помада и кокетливые кудри — рецепт фирменного бьюти-лука в стиле Марион Котийяр. Для девушек с серо-голубыми глазами маст-хэв — тени дымчатого и графитового оттенков.