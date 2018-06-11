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Плоская подошва наступает: почему падают продажи обуви на каблуках
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Плоская подошва наступает: почему падают продажи обуви на каблуках 

SNCmedia.ru 3 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
КРИЗИС. УДАР ПО КАБЛУКУ.
Всё началось в 2015 году. Мы ощутили удар по кошельку и начали экономить, отдавая предпочтение практичности. Тогда в своем материале для РБК Антон Титов, генеральный директор компании «Обувь России», писал о переменах на рынке: «Туфли под вечерний наряд или просто модный дизайн — именно этот сегмент ожидают большие изменения. Модные тренды нынче диктует кризис, а он делает ставку на практичность. Поэтому покупатели будут выбирать универсальную обувь, которую можно носить и в офис и на прогулку».
ЖЕНСТВЕННОСТЬ БЕЗ КАБЛУКОВ
Тяжелые времена прошли. А любовь к плоской подошве — нет. В мае текущего года «папины кроссовки» Triple-S Balenciaga эксперты назвали одной из самых продаваемых вещей года. Yeezy Runner Канье Уэста и Archlight Louis Vuitton неоднократно участвовали в показах на неделях моды.
Бренды тратят силы на разработку удобной обуви, которая принесет больше прибыли. Комфорт — то, чего хочет большинство женщин всех возрастов. Крупные компании отказываются от строгих дресс-кодов: пижамы стали повседневной одеждой, а облегающее платье мы легко сочетаем с кедами. «Модные дома сейчас не стремятся сохранить элегантность и женственность. Они делают уродливые виды кроссовок, тем самым наоборот подчеркивая, что для нас главное комфорт. „На смену строгим моделям туфель на плоской подошве все чаще приходят гибриды, в которых классический верх сочетается с кроссовочной подошвой“, — рассказывает Галина Кравченко, директор департамента „Асcортимент“ Fashion Consulting Group. В коллекциях сезона весна-лето 2016 доля кроссовок, кед, слипонов и прочей обуви со спортивной подошвой достигала 70% товарного ассортимента обуви против 45% годом ранее.
ВЛИЯНИЕ МОДЫ. ФЕМИНИЗМ и ЗОЖ ПРОТИВ КАБЛУКА
Если углубиться в историю, мужчины первыми стали носить туфли на каблуках примерно в 1600 году. А женщины выбрали каблуки, чтобы выглядеть уверенно и мужественно. Но сегодня эти же качества мы можем подчеркнуть плоской подошвой. Новая тенденция на обувном рынке появилась около трёх лет назад, отражая глобальный тренд Athleisure — моду на комбинирование одежды любого стиля с кроссовками. Тренд прижился, так как наш стиль жизни стал более динамичным — мы участвуем в марафонах, занимаемся кросс-фитом, пилатесом. Идем по жизни легко.
С другой стороны, нужно не забывать, что есть некий „русский стиль“. Он был и остается визитной карточкой российских девушек. Основа этого стиля такая: ухоженное лицо, красивая укладка, женственные силуэты и конечно же Их Величество Каблук. „Туфли я в буквальном смысле всегда беру с собой, а еду и хожу по улице я в комфортной обуви. Перед работой в кадре переобуваюсь и раз — и в строю, на каблуке — значит в строю“, — рассказывает Зоя Бербер, актриса театра и кино, телеведущая.
Хотя и мода на кроссовки прогрессирует, коллекция туфель Кэрри Брэдшоу всегда остается девичьей мечтой. Шпильки будут продаваться в нашей стране, но уже не в таких объемах как прежде.
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