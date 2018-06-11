Эволюция купальника: от панталон и трико до бикини

Век тому назад общественность ликовала: самые прогрессивные умы человечества провозгласили, что женщинам и мужчинам вполне можно пользоваться одними и теми же пляжами. И даже одновременно. По тем временам это было едва ли не революцией — но, конечно же, купальные костюмы оставались очень целомудренными и скромными.

Пожалуй, сегодня примером подобного может служить разве что буркини — мусульманский женский костюм для плавания с поправкой на материалы, разумеется. Он, кстати, все больше завоевывает популярность — да и вообще ретро очень даже в тренде в этом году. Впрочем, и традиционные в современном понимании купальники, максимально открывающие тело солнечным лучам и восторженным взглядам, тоже приветствуются. Как изменялась пляжная мода с начала прошлого столетия — эволюция купальника с момента зарождения до наших дней.

Начало ХХ века

Вплоть до начала прошлого века женщины купались голышом либо — что гораздо чаще — в нижней сорочке, сшитой из тонкого батиста. Плавать было очень неудобно — да и огороженные купальни не давали устроить заплыв на мало-мальски приличной скорости: такие места были тщательно закрыты от посторонних глаз глухими заборами и ширмами.

Когда же дамам стало публично дозволено появляться в купальных костюмах, они по большому счету просто повторяли мужской аналог, но другого цвета. Их украшали рюшами, бантами и воланами. Свободомыслие доходило до того, что дамы могли оголить щиколотку и запястье: купальники того времени были ниже колена длиной. Сегодняшние девушки, пожалуй, смело могли бы отправляться в подобных костюмах на прогулку, а то и на работу в офис.

Иногда обычное желание поплавать с комфортом оборачивалось для женщин позором и даже тюремным заключением: так, например, австралийская пловчиха Аннет Келлерма в 1907 году получила три дня заключения под арестом только за свой костюм. Выглядел он следующим образом: это был комбинезон с мужским трико.

20-е годы

Это время первого серьезного проявления вольнодумия для модниц: возрастающая эмансипация позволила женщинам надеть куда более открытые купальники. Впрочем, на раздельные варианты решались совсем уж отважные гражданки — большинство предпочитало держать торс закрытым целиком.

Купальник с вырезом на животе носил весьма несоблазнительное название — «костюм для плавания с открытой диафрагмой». Полностью же оголят живот лишь спустя десятилетие, когда в моду войдет персиковый загар — за это стоит поблагодарить бунтарку Коко Шанель

Цвета оставались, мягко говоря, спокойными и довольно мрачными, купальники шились либо из хлопка, либо из трикотажа, который был толстым и очень долго оставался мокрым. Естественно, такие купальные костюмы очень условно украшали женщин и были довольно неудобными в носке.

30-40-е годы

В 30-х в индустрии пляжной моды каких-то слишком заметных изменений не произошло, мир словно постепенно готовился к тому, что ткани на женском теле будет оставаться все меньше и меньше, а принты становились все ярче и веселее.

А вот следующее десятилетие полностью перевернуло представления о морали и нравственности: женщина появилась на пляже в открытом лифе и плавках с высокой талией — подобное ретро в этом году считается весьма трендовым.

Такой купальник придумал дизайнер Жак Эйм: при пошиве костюма должно было использоваться минимальное количество ткани, но приличия должны были максимально соблюдаться. Хотя бы формально. Первая модель называлась Atom — само название сообщало, что дальше делить просто некуда.

И уже в 1946 году оказалось: очень даже можно делить и дальше. Имя Луи Реара не входит в золотой список творцов высокой моды, зато он подарил миру бикини. Слово заимствовано из военного лексикона — в том году на атолле Бикини в Тихом океане была взорвана смертоносная бомба.

Появление настолько открытого купальника было, пожалуй, даже мощнее того взрыва по силе воздействия — оно действительно шокировало благопристойную публику, так что мир окончательно стал другим. Профессиональную модель было найти крайне сложно — лишь стриптизерша Мишелин Бернардини рискнула согласиться на фотосессию в новом купальнике-бикини, после чего получила примерно 50 тысяч предложений руки и сердца.

50-е годы

А дальше случилась массовая любовь человечества к бикини: для миллионов женщин он стал непременным атрибутом пляжного отдыха — а для мужчин, понятное дело, поводом для радости. Настоящий триумф купальника произошел после того, как в нем появилась на экране икона тех лет — Бриджит Бардо. Сначала знаменитая блондинка поразила воображение в фильме «Манин: девушка в бикини» и окончательно покорила мир в «И Бог создал женщину» спустя четыре года.

60-70-е годы

Дальше все пошло по накатанной: вопрос уместности и благопристойности купальника больше не поднимался. Дамам любого возраста и социального положения оставалось лишь соревноваться за звание самой сексуальной в этом виде одежды, а дизайнерам — выдумывать все новые способы одевать — или раздевать? — женщин на пляж.

Всего спустя десятилетие после дебюта купальника на экране в белоснежном крохотном бикини разгуливает Урсула Андресс , одна из самых сексапильных девушек Бонда. Тот купальник потом был продан за немыслимую сумму в 60 000 долларов. Уже в 1962-м на обложке Playboy — красотка в купальнике, ничего не скрывающем, но соблазнительно подчеркивающем, а в 1964-м модель Бабетта Марч появляется на обложке Sports Illustrated.

Следующее десятилетие стало раздольем для дизайнеров — в моде было максимально возможное число моделей, как закрытых, так и открытых, так что выдумывать новые купальники было делом увлекательным и хорошо оплачиваемым.

80-е годы

Модными стали максимально открытые модели. Этому способствовали и обложки бесчисленных журналов, и кинематограф — демонстрация почти обнаженного женского тела, очень условно прикрытого полосками ткани, стала делом обыденным и привычным. Принцесса Лея в трех сериях знаменитой киноэпопеи была замотана в бесформенные коконы, а тут вдруг режиссер позволил ей новый уровень моральной свободы — на экране она появилась в металлическом бикини. Разумеется, «металлик» тут же стал новым устойчивым трендом для миллионов модниц по всему миру, а феминистки заговорили о безусловной и окончательной победе.

90-е годы

Это торжество неприкрытой роскошной телесности продолжилось и закрепилось и в этом десятилетии. Под занавес века и тысячелетия вырез бедра стал максимально высоким — естественно, символом и знаменем пляжной моды стала Памела Андерсон : ее купальники и пышность форм стали эталоном того времени.

Топ-модели и поп-идолы сделали купальник не просто пляжным аксессуаром, но и модным фетишем: Мадонна, например, возвела его просто в культ, в купальнике можно было не только гулять по пляжу, но и являться на красных дорожках.

Нулевые — наши дни С началом нового тысячелетия женщинам словно надоело кому-либо что-то доказывать, да и дизайнеры решили устроить праздник цвета и форм. С тех пор и до наших дней в моде — полное разнообразие. Ежегодные горячие тренды лишь подчеркивают общую устойчивую тенденцию — модно все, что стильно. Этника, ретро, минимализм, спортивный шик или яркий буйный декор — купальник стал привычным настолько, что у любой уважающей себя женщины их несколько: под настроение, погоду и повод.

Сексуальные или вполне себе целомудренные — теперь прекрасная половина человечества может выдохнуть и выбирать купальник под себя и свой собственный образ, а не соответствовать изо всех сил тому, что ей навязывают общество и мода.