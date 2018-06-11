Ещё
Эволюция купальника: от панталон и трико до бикини
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эволюция купальника: от панталон и трико до бикини 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 2 часа назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Век тому назад общественность ликовала: самые прогрессивные умы человечества провозгласили, что женщинам и мужчинам вполне можно пользоваться одними и теми же пляжами. И даже одновременно. По тем временам это было едва ли не революцией — но, конечно же, купальные костюмы оставались очень целомудренными и скромными.
Пожалуй, сегодня примером подобного может служить разве что буркини — мусульманский женский костюм для плавания с поправкой на материалы, разумеется. Он, кстати, все больше завоевывает популярность — да и вообще ретро очень даже в тренде в этом году. Впрочем, и традиционные в современном понимании купальники, максимально открывающие тело солнечным лучам и восторженным взглядам, тоже приветствуются. Как изменялась пляжная мода с начала прошлого столетия — эволюция купальника с момента зарождения до наших дней.
Начало ХХ века
Вплоть до начала прошлого века женщины купались голышом либо — что гораздо чаще — в нижней сорочке, сшитой из тонкого батиста. Плавать было очень неудобно — да и огороженные купальни не давали устроить заплыв на мало-мальски приличной скорости: такие места были тщательно закрыты от посторонних глаз глухими заборами и ширмами.
Когда же дамам стало публично дозволено появляться в купальных костюмах, они по большому счету просто повторяли мужской аналог, но другого цвета. Их украшали рюшами, бантами и воланами. Свободомыслие доходило до того, что дамы могли оголить щиколотку и запястье: купальники того времени были ниже колена длиной. Сегодняшние девушки, пожалуй, смело могли бы отправляться в подобных костюмах на прогулку, а то и на работу в офис.
Иногда обычное желание поплавать с комфортом оборачивалось для женщин позором и даже тюремным заключением: так, например, австралийская пловчиха Аннет Келлерма в 1907 году получила три дня заключения под арестом только за свой костюм. Выглядел он следующим образом: это был комбинезон с мужским трико.
20-е годы
Это время первого серьезного проявления вольнодумия для модниц: возрастающая эмансипация позволила женщинам надеть куда более открытые купальники. Впрочем, на раздельные варианты решались совсем уж отважные гражданки — большинство предпочитало держать торс закрытым целиком.
Купальник с вырезом на животе носил весьма несоблазнительное название — «костюм для плавания с открытой диафрагмой». Полностью же оголят живот лишь спустя десятилетие, когда в моду войдет персиковый загар — за это стоит поблагодарить бунтарку Коко Шанель.
Цвета оставались, мягко говоря, спокойными и довольно мрачными, купальники шились либо из хлопка, либо из трикотажа, который был толстым и очень долго оставался мокрым. Естественно, такие купальные костюмы очень условно украшали женщин и были довольно неудобными в носке.
30-40-е годы
В 30-х в индустрии пляжной моды каких-то слишком заметных изменений не произошло, мир словно постепенно готовился к тому, что ткани на женском теле будет оставаться все меньше и меньше, а принты становились все ярче и веселее.
А вот следующее десятилетие полностью перевернуло представления о морали и нравственности: женщина появилась на пляже в открытом лифе и плавках с высокой талией — подобное ретро в этом году считается весьма трендовым.
Такой купальник придумал дизайнер Жак Эйм: при пошиве костюма должно было использоваться минимальное количество ткани, но приличия должны были максимально соблюдаться. Хотя бы формально. Первая модель называлась Atom — само название сообщало, что дальше делить просто некуда.
И уже в 1946 году оказалось: очень даже можно делить и дальше. Имя Луи Реара не входит в золотой список творцов высокой моды, зато он подарил миру бикини. Слово заимствовано из военного лексикона — в том году на атолле Бикини в Тихом океане была взорвана смертоносная бомба.
Появление настолько открытого купальника было, пожалуй, даже мощнее того взрыва по силе воздействия — оно действительно шокировало благопристойную публику, так что мир окончательно стал другим. Профессиональную модель было найти крайне сложно — лишь стриптизерша Мишелин Бернардини рискнула согласиться на фотосессию в новом купальнике-бикини, после чего получила примерно 50 тысяч предложений руки и сердца.
50-е годы
А дальше случилась массовая любовь человечества к бикини: для миллионов женщин он стал непременным атрибутом пляжного отдыха — а для мужчин, понятное дело, поводом для радости. Настоящий триумф купальника произошел после того, как в нем появилась на экране икона тех лет — Бриджит Бардо. Сначала знаменитая блондинка поразила воображение в фильме «Манин: девушка в бикини» и окончательно покорила мир в «И Бог создал женщину» спустя четыре года.
60-70-е годы
Дальше все пошло по накатанной: вопрос уместности и благопристойности купальника больше не поднимался. Дамам любого возраста и социального положения оставалось лишь соревноваться за звание самой сексуальной в этом виде одежды, а дизайнерам — выдумывать все новые способы одевать — или раздевать? — женщин на пляж.
Всего спустя десятилетие после дебюта купальника на экране в белоснежном крохотном бикини разгуливает Урсула Андресс, одна из самых сексапильных девушек Бонда. Тот купальник потом был продан за немыслимую сумму в 60 000 долларов. Уже в 1962-м на обложке Playboy — красотка в купальнике, ничего не скрывающем, но соблазнительно подчеркивающем, а в 1964-м модель Бабетта Марч появляется на обложке Sports Illustrated.
Следующее десятилетие стало раздольем для дизайнеров — в моде было максимально возможное число моделей, как закрытых, так и открытых, так что выдумывать новые купальники было делом увлекательным и хорошо оплачиваемым.
80-е годы
Модными стали максимально открытые модели. Этому способствовали и обложки бесчисленных журналов, и кинематограф — демонстрация почти обнаженного женского тела, очень условно прикрытого полосками ткани, стала делом обыденным и привычным. Принцесса Лея в трех сериях знаменитой киноэпопеи была замотана в бесформенные коконы, а тут вдруг режиссер позволил ей новый уровень моральной свободы — на экране она появилась в металлическом бикини. Разумеется, «металлик» тут же стал новым устойчивым трендом для миллионов модниц по всему миру, а феминистки заговорили о безусловной и окончательной победе.
90-е годы
Это торжество неприкрытой роскошной телесности продолжилось и закрепилось и в этом десятилетии. Под занавес века и тысячелетия вырез бедра стал максимально высоким — естественно, символом и знаменем пляжной моды стала Памела Андерсон: ее купальники и пышность форм стали эталоном того времени.
Топ-модели и поп-идолы сделали купальник не просто пляжным аксессуаром, но и модным фетишем: Мадонна, например, возвела его просто в культ, в купальнике можно было не только гулять по пляжу, но и являться на красных дорожках.
Нулевые — наши дни  С началом нового тысячелетия женщинам словно надоело кому-либо что-то доказывать, да и дизайнеры решили устроить праздник цвета и форм. С тех пор и до наших дней в моде — полное разнообразие. Ежегодные горячие тренды лишь подчеркивают общую устойчивую тенденцию — модно все, что стильно. Этника, ретро, минимализм, спортивный шик или яркий буйный декор — купальник стал привычным настолько, что у любой уважающей себя женщины их несколько: под настроение, погоду и повод.
Сексуальные или вполне себе целомудренные — теперь прекрасная половина человечества может выдохнуть и выбирать купальник под себя и свой собственный образ, а не соответствовать изо всех сил тому, что ей навязывают общество и мода.
КТО?ЧТО?ГДЕ?: последние новости
Винтаж и секонд‑хенд: где искать лучшее в Москве? 7 лайфхаков, как собрать чемодан в поездку за полчаса Как правильно составить капсульный гардероб?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пуговка показала «беременный» живот7
Истинные лица знаменитостей1
Звезды, которых можно найти на сайтах знакомств1
Знаменитости, которые избавились от беременности
Заблестело: девушки украшают ягодицы и не только12
Новости партнеров
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
00:28
Волочкова в бикини повернулась к фанатам спиной
Звёзды
00:56
Алена Свиридова в сетке опозорилась на «Кинотавре»
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
00:56
Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»
Звёзды
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение