Худшие образы недели: министр, тигрица и библиотекарша

Леди Гага в этом наряде напоминает то ли училку, ночами явно подрабатывающую в местном баре, то ли работницу какого-то министерства. Такой образ, не говоря уж о выражении лица и макияже, добавляет певице пару лишних лет.

Когда Ника успела перевоплотиться в скромницу? Образ с длинной пышной юбкой и закрытым верхом превращает ее в бабулю, а жемчужное ожерелье и очки намекают, что в таком виде из Ники получилась бы отличная библиотекарша.

Где-то по пути на красную дорожку «Кинотавра» актриса потеряла брюки, из-за этого ее фигура выглядит непропорциональной: кажется, что из маленького тела растут длинные-предлинные ноги. Агния, в следующий раз бери запасные штаны!

Что побудило актрису надеть столь неоднозначный наряд? Превратиться в соблазнительную тигрицу у Энн явно не получилось.

Еще одна актриса прогадала с выбором наряда и зрительно увеличила фигуру на несколько размеров. К тому же красный комбинезон в пайетках выглядит так, будто Сандра выросла из него — всему виной неудачная длина и открытая обувь.

Мать семейства Кардашьян не собирается отставать от моды и отдает предпочтение только передовым брендам. На этот раз ее выбор пал на образ от Versace. В нем Крис напоминает еще одного любителя экстравагантности Филиппа Киркорова

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