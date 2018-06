«Прошай, молодость!» — нестандартный наряд Земфиры разочаровал поклонников

Певица Земфира предстала на публике в крайне неожиданном для нее образе. В блестящем дизайнерском платье легенда женского рока вышла на сцену фестиваля «Дикая мята» и премного удивила поклонников. Фото женственной Земфиры опубликовала в Instagram ее близкая подруга Рената Литвинова.

instagram: @renatalitvinovaofficiall #z #zemfira #земфира

Вместо комплиментов, которые должны были посыпаться на исполнительницу, в комментариях почему-то оказалось много критики. Фанаты отметили, что гламурный наряд совершенно не ассоциируется с годами выстроенным образом рок-звезды. Другим не понравилась «бабушкина» обувь на знаменитости, которую окрестили как «прощай, молодость».

Впрочем, тех, кто не поскупился на комплименты, тоже оказалось немало. Подписчики отметили, что 41-летней Земфире давно пора было «повзрослеть» и сменить кеды с джинсами на солидные дизайнерские наряды. Другие предположили, что перевоплощение произошло с легкой руки известной модницы Литвиновой

“Дикая мята” в Земфире — первое выступление за полтора года #zemfira total look @demnagvasalia @balenciaga makeup @annareitermakeup hair @ist555

Ранее Пятый канал сообщал, что Рената Литвинова порадовала поклонников стильным фото с Земфирой.