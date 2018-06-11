«С годами только краше»: Екатерина Климова поразила цветущим видом в нежном платье

Одна из самых ярких и привлекательных актрис отечественного кинематографа Екатерина Климова наверняка знает секрет вечной молодости и красоты. И на закрытии кинофестиваля «Кинотавр» звезда в очередной раз очаровала публику своим цветущим видом, показав, что и в 40 лет можно быть на высоте в нежно-розовом платье.

Очаровательная и несравненная Екатерина Климова, увы, нечастый гость светских мероприятий. Однако по случаю закрытия сочинского кинофестиваля знаменитость блеснула своей красотой на красной ковровой дорожке, отправившись на раут в компании своего супруга Гелы Месхи. И собираясь на мероприятие, звезда не упустила возможность показать, что время для нее идет вспять, нарядившись в наряд нежно-розового цвета — излюбленного оттенка всех молодых девушек.

Многочисленные поклонники остались в восторге от образа звезды, да и как иначе, ведь сияющая Екатерина ослепительно улыбалась и демонтировала свою точеную фигуру, стоя в струящихся волнах летящего шелка. Оголенная спина добавила пикантности, намекнув на отсутствие белья, а при помощи асимметричного подола Климова игриво выставляла на зависть всем свои стройные ножки. Публика по достоинству оценила летний образ Екатерины Климовой, с завистью отметив, что с годами дива становится только ярче, краше и счастливее.

«Климова ведьма. Вообще не стареет, выглядит шикарно» «Обожаю эту актрису, выглядит здорово и молодо!» «Климова с мужем молоды и свежи» «Пожалуй, она здесь самая-самая! От силы 30 дашь» «Она красотка, конечно, слов нет. С годами только краше» «Не думала, что девичьи цвета могут уместно смотреться на взрослых и серьезных женщинах. Впрочем, уверена, что Климова — единственное исключение, она ж вообще не стареет»

Любопытно, что супруг вечно молодой и юной Екатерины моложе ее на 8 лет, и хотя такая разница в возрасте для современного общества незначительна, многие наблюдатели нет-нет да осуждают звезду за «зеленого» мужа. Однако Климова стойко отмечает, что биологический возраст не так уж и важен и в душе ее супруг в чем-то даже старше ее самой.