Ещё
40-летний дизайнер Даша Гаузер беременна первенцем
Далее:
Читайте также:
Ещё

40-летний дизайнер Даша Гаузер беременна первенцем 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Даша Гаузер обнародовала беременность.
Даша Гаузер поделилась с миром радостной новостью: она ждет первого ребенка. В своем Instagram дизайнер разместила фото с округлившимся животом и рассказала о скором прибавлении.
— написала Даша.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Поклонники Даши и ее бренда в комментариях поздравляют дизайнера с грядущим пополнением. Что касается личности отца ребенка — о нем Гаузер предпочитает не распространяться. Дизайнер держит личную жизнь под замком. Известно лишь, что Даша уже много лет счастлива в отношениях.
Поздравляем будущую маму!
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
В утиль: парео, бандажные купальники, авиаторы и другие пляжные антитренды 4-й день «Кинотавра»: роскошная Андреева с новой стрижкой, дерзкая Дитковските в мини-шортах на дорожке и объявление победителя конкурса «Короткий метр» Кайя Гербер и Белла Хадид вышли на подиум Alexander Wang в микро-шортах, прозрачных бра и повязках на голову
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пуговка показала «беременный» живот8
Заблестело: девушки украшают ягодицы и не только12
Выпущена «женская» камасутра4
Звезды, которых можно найти на сайтах знакомств2
Истинные лица знаменитостей1
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
00:28
Волочкова в бикини повернулась к фанатам спиной
Звёзды
00:56
Алена Свиридова в сетке опозорилась на «Кинотавре»
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
00:56
Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»
Звёзды
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение