40-летний дизайнер Даша Гаузер беременна первенцем 

Даша Гаузер обнародовала беременность.
Даша Гаузер поделилась с миром радостной новостью: она ждет первого ребенка. В своем Instagram дизайнер разместила фото с округлившимся животом и рассказала о скором прибавлении.
— написала Даша.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Поклонники Даши и ее бренда в комментариях поздравляют дизайнера с грядущим пополнением. Что касается личности отца ребенка — о нем Гаузер предпочитает не распространяться. Дизайнер держит личную жизнь под замком. Известно лишь, что Даша уже много лет счастлива в отношениях.
Поздравляем будущую маму!
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Фото:Instagram