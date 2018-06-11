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Она не хотела ходить с мамой по магазинам. Но, когда увидела это — все изменилось!
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Она не хотела ходить с мамой по магазинам. Но, когда увидела это — все изменилось! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Несколько лет назад, когда моя мама была в гостях, она попросила меня пройтись с ней по магазинам, потому что ей нужно новое платье. Я обычно не люблю ходить по магазинам с другими людьми, и я не терпеливый человек, но мы отправились в торговый центр вместе.
Мы посетили почти каждый магазин, который продавал женские платья, и моя мама примеряла платье за платьем, отвергая их все. Когда день заканчивался, я устала, и моя мать расстраивалась.
Наконец, на нашей последней остановке моя мама примерила красивый синий костюм-тройку. У блузки был бант на вырезе, и когда я стояла в раздевалке с ней, я наблюдала, как она пыталась, с большим трудом, завязать его. Ее руки были так сильно искалечены от артрита, что она не могла сделать это. Сразу же мое нетерпение сменилось непреодолимой волной сострадания к ней. Я отвернулась, чтобы попытаться скрыть слезы, которые невольно нахлынули. Вернув самообладание, я повернулась и помогла завязать этот бант. Костюм было красивый, и она купила его. Наша поездка по магазинам закончилась, но событие запечатлелось в моей памяти.
В течение остальной части дня мой разум продолжал возвращаться к тому моменту в раздевалке и к рукам моей матери, пытающимся завязать бант. Те любящие руки, которые кормили меня, купали меня, одевали, ласкали и утешали, и, прежде всего, молились за меня, теперь прикасались ко мне самым удивительным образом.
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