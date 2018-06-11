«Вечная фаворитка»: Равшана Куркова покорила морским стилем

На закрытии кинофестиваля на сочинском побережье Равшана Куркова нарядилась под стать морской тематике. Нежное платье прекрасной морячки восхитило публику, которая, впрочем, ничего другого и не ожидала от прославленной королевы стиля.

Все хорошее когда-нибудь заканчивается, и в выходные в Сочи отгремел очередной фестиваль «Кинотавр». По уже сложившейся традиции, закрытие кинофестиваля сопровождается парадом звезд на красной ковровой дорожке, которые по такому случаю достали свои самые лучшие наряды из гардероба. Поразила гостей «Кинотавра» невероятно красивым платьем василькового цвета и известная актриса Равшана Куркова, чье умение быть на высоте без обилия роскоши и блеска бесконечно восторгает знатоков моды и стиля.

На этот раз кинодива нарядилась в платье морячки, отдав должное курортному городу Сочи. Полосатое платье с асимметричным верхом и изюминкой в виде интересного оформления рукава было гармонично само по себе, и Равшана дополнила свой образ лишь легким макияжем и минимумом украшений. Область декольте звезда не стала украшать драгоценностями, позволив почитателям не отвлекаясь любоваться ложбинкой груди. При этом длина юбки и оформление лифа не позволили Равшане показать лишнее, сделав ее образ не только утонченным, но и достаточно скромным, под стать ее аристократическим корням.

«Равшана прекрасна во всем. Самое лучшее платье на закрытии «Кинотавра». А то все эти мини, разрезы или откровенная прозрачность просто убили» «Куркова, как обычно, отлично выглядит» «Равшана всегда топ. Мне даже надоело это писать. скучная она в своей безупречности» «Куркова — вечная фаворитка. И этот выход не исключение» «Лоском и умением преподносить себя правильно, а также голливудским шиком обладает лишь Равшана. Она прекрасна даже в простом платье» «Равшана — прелесть. Любоваться, не отрываясь…»

И хотя яркая брюнетка с южной кровью всегда знает, как грамотно подчеркнуть свою в внешность, в образе нордической красавицы Равшана выглядит не менее впечатляющее, даже несмотря на некачественный парик и заледеневшие ресницы.