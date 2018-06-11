«Цвет не к лицу блондинке»: бледная Светлана Ходченкова потерялась в красном платье

Звезда театра и кино Светлана Ходченкова огорчила обывателей, промахнувшись с образом для красной дорожки. Имея репутацию серьезной актрисы, знаменитость неожиданно блеснула дискотечным нарядом, представив публике себя в молодежном клубном мини-платье алого цвета, щедро усыпанном пайетками.

В последнее время поклонники неоднократно бьют тревогу, обсуждая внешность очаровательной и несравненной актрисы отечественного театра и кино Светланы Ходченковой. Казалось бы, на фоне слухов о грядущей свадьбе звезда должна лучиться своей улыбкой и красотой, однако на деле актриса пугает публику своим измождённым и болезненным видом. Не исключением стало и появление звезды на закрытии «Кинотавра», где Светлана разочаровала почитателей неудачным выходом, в котором с избытком заменила недостаток своего внутреннего сияния на блеск клубного наряда.

Всегда элегантная и изящная актриса неожиданно проявила интерес к красному цвету и появилась в ярко-алом мини-платье, которое сверкало блеском миллионов пайеток. Однако почитатели сочли, что подобный наряд не подходит Светлане ни по статусу, ни по цвету. Ее бледная кожа, которая вызывает беспокойство сама по себе стала еще прозрачнее в обрамлении алого наряда, а короткая юбка и дешевый блеск пайеток больше подошел бы для похода в клуб, но никак не на красную дорожку светского мероприятия.

«Неудачное платье и длина не ее» «Светлану не узнаю. Платье с выпускного 90-х» «Ходченкова красива только на лицо, уж сильно исхудавшей кажется в этом платье. Бледная вся, аж прозрачная» «Слезы наворачиваются. Надо срочно покормить Ходченкову и уволить ее стилиста» «Ну не к лицу такой цвет платья блондинке, и длина какая-то несерьезная» «Зачем надевать красное платье на красную дорожку? И вообще, наряд ни в одном месте ей не идет» «Наряд Ходченковой караул, конечно. Больше всех разочаровала» «Платье вообще не ее. С ее коленями такую длину? И в довесок блестки-пайетки? Смешно, когда женщины в возрасте так неграмотно молодятся» «Шикарная женщина в откровенно дурацком платье!»

В особенности огорчает публику то, что Светлана может быть совсем другой — к примеру, ее безупречный выход на красную дорожку Берлинского кинофестиваля обсуждают до сих пор.