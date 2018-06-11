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Дизайнерское платье, стильный мейк и секси-поза: Рената Литвинова показала Земфиру в непривычном образе
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Дизайнерское платье, стильный мейк и секси-поза: Рената Литвинова показала Земфиру в непривычном образе 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Рената Литвинова поделилась редким фото своей подруги Земфиры.
Несколько часов назад в Instagram Ренаты Литвиновой появилось фото авторства Абдуллы Артуева, на котором запечатлена Земфира. 41-летняя певица предстала в необычном образе: черном платье, сексуальной позе и дерзким взглядом.
На странице Ренаты фолловеры наперебой расхваливают и необычный образ, и красивые черты лица певицы. Чуть позже фото появилось и в официальном аккаунте Земфиры, но уже в полный рост.
Но не всем поклонникам пришлась по нраву такая Земфира. Они привыкли видеть певицу в джинсах, а не платьях, поэтому в комментариях нашлось место и негативным комментариям. Фолловеры раскритиковали неудачный мейкап, туфли и платье звезды: «Туфли „прощай мололость“; „Вот к чему это платье? Чорти что“, — высказывают свое мнение подписчики.
А как тебе такой образ Земфиры, нравится?
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Фото:Instagram, Global Look Press / Pravda Komsomolskaya / Vladimir Winter; Владимир Андреев/ Анастасия Балахнова/ Starface.ru
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