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Уиллу Смиту не нравится, что его сын носит женскую одежду
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Уиллу Смиту не нравится, что его сын носит женскую одежду 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Джейден Смит, сын Уилла и Джады Пинкетт Смит, неоднократно публично заявлял, что, если ему нравится носить женскую одежду — он будет ее носить и продвигать в массы, и неважно, что думают хейтеры. Оказывается, что сам факт того, что молодой человек периодически носит одежду, предназначенную для другого пола, не радует не только хейтеров Джейдена, но и его отца — актера Уилла Смита.
Джада Пинкетт Смит, супруга актера и мать Джейдена, в новом интервью вспомнила, как Уилл в 2016 году отреагировал на известие о том, что его сын снялся в рекламе женской одежды Louis Vuitton:
«Нужно отдать Джейдену должное — его стиль, его выбор одежды особенно смелый, если честь тот факт, что он — темнокожий парень и сын сверх мужественного актера и звезды хип-хопа», рассуждает Джада.
«У Уилла, конечно, свое мнение на этот счет. Помню, как он позвонил мне и спросил: «Ты обсуждала с Джейденом все это? Что он теперь носит юбки?» И я ответила — «Да, обсуждала. Он счастлив и это главное»».
Уилл Смит от выбора сына не в восторге, а вот Джада не устает подчеркивать, насколько это, в первую очередь, смелый поступок:
«Джейден рассказывал, что носит юбки, чтобы дать детям свободу, чтобы дать другим людям свободу думать нешаблонно, самовыражаться и не бояться, что их за это будут травить».
Один из самых громких выходов Джейдена в платье — он сопровождал актрису Амандлу Стенберг («Голодные игры») на ее выпускной в 2015 году:
here's to highschool
Публикация от amandla (@amandlastenberg)
29 Май 2015 в 7:01 PDT  Джейден в юбке в рекламной кампании Louis Vuitton:
@sarahdonnealia @riannevanrompaey @jean_campbell #jadensmith @christiaingrey in the new @louisvuitton SS16 ad Campaign photographed by Bruce Weber
Публикация от 🆖 (@nicolasghesquiere)
3 Янв 2016 в 6:37 PST  Публикация от Jaden Smith (@c.syresmith)
28 Янв 2016 в 8:31 PST  попкорнnews
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