Уиллу Смиту не нравится, что его сын носит женскую одежду

Джейден Смит , сын Уилла и Джады Пинкетт Смит , неоднократно публично заявлял, что, если ему нравится носить женскую одежду — он будет ее носить и продвигать в массы, и неважно, что думают хейтеры. Оказывается, что сам факт того, что молодой человек периодически носит одежду, предназначенную для другого пола, не радует не только хейтеров Джейдена, но и его отца — актера Уилла Смита.

Джада Пинкетт Смит, супруга актера и мать Джейдена, в новом интервью вспомнила, как Уилл в 2016 году отреагировал на известие о том, что его сын снялся в рекламе женской одежды Louis Vuitton

«Нужно отдать Джейдену должное — его стиль, его выбор одежды особенно смелый, если честь тот факт, что он — темнокожий парень и сын сверх мужественного актера и звезды хип-хопа», рассуждает Джада.

«У Уилла, конечно, свое мнение на этот счет. Помню, как он позвонил мне и спросил: «Ты обсуждала с Джейденом все это? Что он теперь носит юбки?» И я ответила — «Да, обсуждала. Он счастлив и это главное»».

Уилл Смит от выбора сына не в восторге, а вот Джада не устает подчеркивать, насколько это, в первую очередь, смелый поступок:

«Джейден рассказывал, что носит юбки, чтобы дать детям свободу, чтобы дать другим людям свободу думать нешаблонно, самовыражаться и не бояться, что их за это будут травить».

Один из самых громких выходов Джейдена в платье — он сопровождал актрису Амандлу Стенберг («Голодные игры») на ее выпускной в 2015 году:

here's to highschool

Публикация от amandla (@amandlastenberg)

29 Май 2015 в 7:01 PDT Джейден в юбке в рекламной кампании Louis Vuitton:

@sarahdonnealia @riannevanrompaey @jean_campbell #jadensmith @christiaingrey in the new @louisvuitton SS16 ad Campaign photographed by Bruce Weber

Публикация от 🆖 (@nicolasghesquiere)

3 Янв 2016 в 6:37 PST Публикация от Jaden Smith (@c.syresmith)

28 Янв 2016 в 8:31 PST