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Какое платье выбрать для выпускного бала: 5 трендовых фасонов на любой вкус
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Какое платье выбрать для выпускного бала: 5 трендовых фасонов на любой вкус 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Приближаются выпускные вечера. Снова тысячи школьников по всей стране превратятся из беззаботных ребят во взрослых юношей и девушек. Кто-то с нетерпением ждет праздник и уже отсчитывает дни, а кто-то только недавно осознал, что еще совсем не подготовился. Да и когда? Экзамены, репетиторы, сутолока. Без паники! Перед тобой подсказка, которая пригодится любой выпускнице.
Сама нежность
Нежные летящие платья станут олицетворением твоей молодости на последнем школьном балу. Легкие ткани, в которых не будет жарко, нюдовые оттенки, неброские вышивки — это то, в чем ты будешь по-настоящему прекрасна. Дополни образ неброским макияжем, лодочками или босоножками на среднем каблуке.
Коктейльный образ
Если твой главный девиз в одежде — это удобство, то твой выбор однозначно остановится на коктейльном платье. Главное его преимущество — это удобная длина и различные варианты фасона и материала. В общем, ты найдешь именно то, которое придется тебе по вкусу. В тренде золото, блеск и бахрома — не бойся выбирать кукольные варинты. Кстати, для девушек с формами отлично подойдут платья фасона беби-долл или new look, они подчеркнут талию и грудь, выгодно закроют бедра и, если это необходимо, колени.
В таких нарядах ты точно станешь королевой выпускного и будешь круче всех выглядеть на фото.
Универсальность
Главный тренд этого сезона — цветочный принт. Так что присмотрись именно к таким платьям. Они подчеркнут твою женственность и утонченность. Кстати, к такому платью легче подобрать обувь и аксессуары — выбор за тобой. А еще вероятность того, что твое выпускное платье останется с тобой не только на один вечер, очень возрастает, ведь платья «в цветочек» пригодятся на летних вечеринках, свиданиях, да и вообще в любое время!
Ярко и смело
Для бунтарок подойдут короткие платья с прозрачными вставками, пайетками и металлизированным эффектом. Но тут главное — не переборщить. Если у тебя эксцентричное платье, то все остальное в твоем образе должно быть намного сдержаннее. Например, надевая платье, расшитое пайетками, помни, что блеска больше не должно быть нигде, в том числе в макияже. Не используй глиттер, а в аксессуарах отдавай предпочтение матовым фактурам.
Красота в деталях
Платье с воланами тоже отличный вариант для выпускного вечера. Волнистые детали придадут твоему образу романтичности. Такая уникальная форма одежды еще и позволяет скорректировать фигуру и скрыть все недостатки. Так, воланы, спускающиеся диагональю вниз, зрительно удлиняют силуэт и стройнят фигуру. Воланы в области плеч подчеркивают ключицы, но и добавляют объема. Поэтому, если у тебя широкие плечи, лучше выбери платье с воланами в области декольте или на юбке.
Кстати, выбирать платье проще под музыку! Включай главный хит всех выпускных и отправляйся по магазинам.
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Текст: Татьяна Зубахина
Фото: архивы пресс-служб, Shutterstock/VOSTOCK
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