Ещё
Какое платье выбрать для выпускного бала
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какое платье выбрать для выпускного бала 

WMJ.ru 4 часа назад
Фото: Shutterstock/VOSTOCK
Приближаются выпускные вечера. Снова тысячи школьников по всей стране превратятся из беззаботных ребят во взрослых юношей и девушек. Кто-то с нетерпением ждет праздник и уже отсчитывает дни, а кто-то только недавно осознал, что еще совсем не подготовился. Да и когда? Экзамены, репетиторы, сутолока. Без паники! Перед вами подсказка, которая пригодится любой выпускнице.

Сама нежность

Нежные летящие платья станут олицетворением твоей молодости на последнем школьном балу. Легкие ткани, в которых не будет жарко, нюдовые оттенки, неброские вышивки — это то, в чем вы будете по-настоящему прекрасны. Дополните образ неброским макияжем, лодочками или босоножками на среднем каблуке.

Коктейльный образ

Если ваш главный девиз в одежде — это удобство, то ваш выбор однозначно остановится на коктейльном платье. Главное его преимущество — это удобная длина и различные варианты фасона и материала. В общем, вы найдете именно то, которое придется по вкусу. В тренде золото, блеск и бахрома — не бойтесь выбирать кукольные варианты. Кстати, для девушек с формами отлично подойдут платья фасона беби-долл или new look, они подчеркнут талию и грудь, выгодно закроют бедра и, если это необходимо, колени.
В таких нарядах вы точно станете королевой выпускного и будете круче всех выглядеть на фото.

Универсальность

Главный тренд этого сезона — цветочный принт. Так что присмотритесь именно к таким платьям. Они подчеркнут женственность и утонченность. Кстати, к такому платью легче подобрать обувь и аксессуары — выбор за вами. А еще вероятность того, что твое выпускное платье останется не только на один вечер, очень возрастает, ведь платья «в цветочек» пригодятся на летних вечеринках, свиданиях, да и вообще в любое время!

Ярко и смело

Для бунтарок подойдут короткие платья с прозрачными вставками, пайетками и металлизированным эффектом. Но тут главное — не переборщить. Если у вас эксцентричное платье, то все остальное в образе должно быть намного сдержаннее. Например, надевая платье, расшитое пайетками, помни, что блеска больше не должно быть нигде, в том числе в макияже. Не используйте глиттер, а в аксессуарах отдавайте предпочтение матовым фактурам.

Красота в деталях

Платье с воланами тоже отличный вариант для выпускного вечера. Волнистые детали придадут образу романтичности. Такая уникальная форма одежды еще и позволяет скорректировать фигуру и скрыть все недостатки. Так, воланы, спускающиеся диагональю вниз, зрительно удлиняют силуэт и стройнят фигуру. Воланы в области плеч подчеркивают ключицы, но и добавляют объема. Поэтому, если у вас широкие плечи, лучше выбрать платье с воланами в области декольте или на юбке.
Кстати, выбирать платье проще под музыку! Включайте главный хит всех выпускных и отправляйтесь по магазинам.
WMJ.ru: последние новости
Яркие костюмы, платья пастельных оттенков, легкие блузы и не только: что надеть в офис летом Мамун зажгла на коктейле ЦУМ и Vogue в блестящем мини и на шпильках, а Рудковская в юбке-«торте» и кроссовках Образ дня: Джиджи Хадид в модных очках и в боди с вырезами до пояса на прогулке в Нью-Йорке
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пуговка показала «беременный» живот9
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»146
Истинные лица знаменитостей1
Заблестело: девушки украшают ягодицы и не только12
Выпущена «женская» камасутра5
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
00:28
Волочкова в бикини повернулась к фанатам спиной
Звёзды
00:56
Алена Свиридова в сетке опозорилась на «Кинотавре»
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
00:56
Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»
Звёзды
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение