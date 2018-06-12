«Шахматная королева»: критикам не удалось придраться к образу Виктории Толстогановой

На закрытие «Кинотавра» отечественные гламурные красавицы наряжались кто во что горазд. Вот и 46-летняя актриса Виктория Толстоганова прошлась по красной дорожке сочинского кинофестиваля в оригинальном наряде, который произвел неизгладимое впечатление на поклонников.

Чаще всего, как водится, обсуждают актрис, которым уже перевалило за 35-40 лет. Именно эту возрастную категорию есть за что поругать: то фигура поплыла, то морщины появились, то платье неудачно открыло уже неидеальную грудь. Конечно, в звездах помладше тоже найдутся изъяны, современных диванных критиков хлебом не корми, дай только возможность проявить остроумие. Но категория 35+ — однозначно вариант беспроигрышный. Однако, как показывает практика, дамам такого возраста можно отдавать места первенства. И не по количеству модных ляпов и неуместных нарядов, а как раз за умение подбирать платья к лицу, делать приличные прически и отменный макияж. К примеру, актриса Екатерина Климова в свои 40 лет поражает поклонников своим цветущим видом, делая ставку на наряд, который подчеркнул все достоинства и скрыл недостатки, если таковые имеются. Чего, увы, не скажешь о 31-летней Оксане Акиньшиной , недавний наряд которой даже заядлые собачники не согласились взять на вооружение.

46-летняя Виктория Толстоганова выбрала для торжественного появления на красной дорожке весьма оригинальный наряд от марки Jil Sander, состоящий из двух платьев: крошечного черного и платья-сетки в пол. Дополнили образ звезды светлые массивные босоножки, небрежная укладка и нюдовый макияж. Подписчики Виктории расхвалили увиденный образ, отметив, что ее фигура позволят носить и не такую экстремальную длину, а рисунок на верхнем платье породил ассоциации с разными играми. «Шахматная королева» «Супер платье! Вам очень идёт!» «А мне нравится и платье, и причёска, и сама Вика» «Платье для горячих споров, но с такой фигурой позволено все» «Вот такие девушки должны идти по красным дорожкам!» «Фигура отличная, позволяет носить и не такое» «Пиковая дама!»