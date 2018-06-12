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Презентация модной коллекции сезона весна-лето 2018 от бренда Aj-Namo в Лхасе
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Презентация модной коллекции сезона весна-лето 2018 от бренда Aj-Namo в Лхасе 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Лхаса, 11 июня /Синьхуа/ — 10 июня в Лхасе, административном центре Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/, состоялась презентация новой коллекции модной одежды от китайского бренда Aj-Namo. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь
Лхаса, 11 июня /Синьхуа/ — 10 июня в Лхасе, административном центре Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/, состоялась презентация новой коллекции модной одежды от китайского бренда Aj-Namo. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь
Лхаса, 11 июня /Синьхуа/ — 10 июня в Лхасе, административном центре Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/, состоялась презентация новой коллекции модной одежды от китайского бренда Aj-Namo. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь
Лхаса, 11 июня /Синьхуа/ — 10 июня в Лхасе, административном центре Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/, состоялась презентация новой коллекции модной одежды от китайского бренда Aj-Namo. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь
Лхаса, 11 июня /Синьхуа/ — 10 июня в Лхасе, административном центре Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/, состоялась презентация новой коллекции модной одежды от китайского бренда Aj-Namo. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь
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