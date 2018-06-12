Презентация модной коллекции сезона весна-лето 2018 от бренда Aj-Namo в Лхасе 

Лхаса, 11 июня /Синьхуа/ — 10 июня в Лхасе, административном центре Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/, состоялась презентация новой коллекции модной одежды от китайского бренда Aj-Namo. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь
Лхаса, 11 июня /Синьхуа/ — 10 июня в Лхасе, административном центре Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/, состоялась презентация новой коллекции модной одежды от китайского бренда Aj-Namo. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь
Лхаса, 11 июня /Синьхуа/ — 10 июня в Лхасе, административном центре Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/, состоялась презентация новой коллекции модной одежды от китайского бренда Aj-Namo. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь
Лхаса, 11 июня /Синьхуа/ — 10 июня в Лхасе, административном центре Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/, состоялась презентация новой коллекции модной одежды от китайского бренда Aj-Namo. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь
Лхаса, 11 июня /Синьхуа/ — 10 июня в Лхасе, административном центре Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/, состоялась презентация новой коллекции модной одежды от китайского бренда Aj-Namo. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь