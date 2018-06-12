Безупречно худая Мэрайя Кэри удивила стильным нарядом

Кажется, звезда решила реабилитироваться в глазах модных критиков.

Поклонники Мэрайи Кэри привыкли к тому, что чаще всего ее наряды не отличаются стилем и изяществом. В погоне за сексуальностью звезда нередко перегибает палку: то наденет слишком короткую юбку, то появится на красной ковровой дорожке с приплюснутой грудью.

Однако в последнее время с певицей происходят удивительные метаморфозы. Похоже, Мэрайя Кэри решила полностью перекроить свой гардероб! А может, она просто сменила стилиста? Как бы то ни было, образы звезды все лучше и лучше с каждым днем.

На днях Кэри была замечена в Голливуде, куда приехала на съемки шоу Джимми Киммела . В этот день на ней было изящное черное платье с глубоким декольте и полупрозрачными рукавами длиной ¾. Удивительно, но Мэрайя Кэри осталась верной себе: вырез на груди, узкий силуэт, сексапильные детали… Однако весь стиль звезды стал намного сдержаннее. Наконец певица поняла, что сексуальность и безупречный стиль — понятия не взаимоисключающие!

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