Как создать стильный летний образ: 5 универсальных лайфхаков

Позвольте себе хотя бы один тренд

Даже если вы не следите за модой и считаете, что нет ничего лучше старой доброй классики, потратьте немного времени и познакомьтесь с современными тенденциями. Далеко не обязательно (и даже вредно) вступать в гонку за модными трендами, однако знать их все же стоит. Из всего многообразия современных it-вещей выберите 1-3, которые лучше всего гармонируют с вашим стилем и образом и позвольте их себе. Особенно обратите внимание на аксессуары, сумки и обувь. Пусть это будет поясная сумка или маленькая кросс-боди жесткой формы, обувь с фигурным каблуком или туфли с модным kitten hills, трендовые «уродливые кроссовки» или чайное платье с летящей юбкой.

Вашему гардеробу точно не повредят 1-2 узнаваемые вещи, которые покажут окружающим, что вы в курсе современных тенденций. При этом не обязательно тратить большие деньги и приобретать люксовую вещь. «Горячие» тренды редко задерживаются на небосводе моды, быстро уступая место следующим.

Монохром — простой способ выглядеть стильно

Монохромные образы по-прежнему в моде, поэтому попробуйте выстроить образ с использованием одного цвета.

Если вы обладательница яркой внешности, присмотритесь к главному цвету сезона. Если нет — выбирайте приглушенные базовые цвета. Монохромные образы в бежевом, сером, оливковом или черном цвете будут смотреться не менее эффектно.

И еще один совет: чтобы монохромный образ не казался скучным, выбирайте либо 1-2 вещи необычного кроя (асимметричная юбка или блуза с необычным кроем рукавов станут интересными акцентами для вашего комплекта), либо сочетайте вещи разных из разнофактурных тканей. Например, дополните нежно-голубой шелковый топ грубыми джинсами.

Не бойтесь яркости

Лето требует ярких красок, так что если ваш гардероб полностью состоит из одежды приглушенных цветов, пора исправлять ситуацию.

Составляя яркие образы, обратите внимание на следующее:

Начните с яркой юбки или брюк, а в качестве «верха» выбирайте вещи более спокойных цветов;

Сочетайте яркую вещь с вещами базовых приглушенных цветов. Или же с вещами, того же цвета, но более мягких, пастельных оттенков;

Во всём нужна мера: не стоит надевать несколько акцентных вещей, иначе образ превратится в «винегрет».

Геометрия вечна

Геометрический принт — ещё один способ создать интересный летний образ без лишних усилий. Обратите внимание, что вещи с мелким геометрическим принтом (например, в мелкую клетку или полоску) проще сочетать, а с крупным — выглядят более эффектно. Что выбрать, решать вам.

Пробуйте сочетать разные геометрические принты друг с другом, например, клетчатую рубашку дополните юбкой в горох. Или соберите в одном образе продольную и поперечную полосы.

Обратите внимание: чтобы комплект получился гармоничным, подбирайте принты, сочетающиеся по цвету и те, у которых рисунок сходный по размеру. К примеру, если на вашей рубашке мелкая клетка, то в пару к ней подойдет мелкий горох.

И учтите, что принт может присутствовать не только в одежде, но и в аксессуарах. Туфли в полоску или сумка в горох также станут удачным стильным дополнением летнего образа.

Смешивайте стили

То, что кроссовки сегодня носят не только с джинсами, но и с классическим брючным костюмом и платьями, вы уже знаете. Но принцип смешения стилей распространяется не только на кроссовки.

Попробуйте миксовать, как минимум, две вещи из разных стилей. Кроссовки + летнее платье, строгие брюки + мюли, толстовка + юбка… Получится легкий, непринужденный летний образ не лишенный очарования.

Материал предоставлен экспертами Luxxy.com Автор коллажей: стилист Вероника Волкова