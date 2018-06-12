Образ с «летним настроением»: Равшана Куркова на Кинотавре 2018

Во второй день Кинотавра в Сочи состоялось сразу несколько громких премьер: «Пусть будет Лиза» Игоря Каграманова, «Мира» Дениса Шабаева , «Временные трудности» Михаила Расходникова и другие. Ну а звезды продолжали демонстрировать свои наряды. В какую же номинацию попадает лук Равшаны Курковой?

Эксперт по моде Ася Рязанкина*. *Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Своим нарядом Равшана — девушка, которая явно не обделена чувством вкуса — подчеркнула не помпезность такого мероприятия, как кинофестиваль, а место, где он проводится. Ее образ ассоциируется с морем, солнцем, прекрасной летней погодой и хорошим настроением.

Очень красивое белое полупрозрачное платье из тончайшей ткани. Эффектный нестандартный принт делает этот образ оригинальным и уравновешивает простой крой платья. К тому же цветочный и животный рисунок — главные тренды сезона. Просто, но красиво уложенные волосы, миниатюрная сумочка и лаконичные босоножки телесного цвета создают единую композицию.