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Образ с «летним настроением»: Равшана Куркова на Кинотавре 2018
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Образ с «летним настроением»: Равшана Куркова на Кинотавре 2018 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Равшана Куркова Фото: Владимир Веленгурин, kp.ru
Во второй день Кинотавра в Сочи состоялось сразу несколько громких премьер: «Пусть будет Лиза» Игоря Каграманова, «Мира» Дениса Шабаева, «Временные трудности» Михаила Расходникова и другие. Ну а звезды продолжали демонстрировать свои наряды. В какую же номинацию попадает лук Равшаны Курковой?
Эксперт по моде Ася Рязанкина*. *Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Своим нарядом Равшана — девушка, которая явно не обделена чувством вкуса — подчеркнула не помпезность такого мероприятия, как кинофестиваль, а место, где он проводится. Ее образ ассоциируется с морем, солнцем, прекрасной летней погодой и хорошим настроением.
Очень красивое белое полупрозрачное платье из тончайшей ткани. Эффектный нестандартный принт делает этот образ оригинальным и уравновешивает простой крой платья. К тому же цветочный и животный рисунок — главные тренды сезона. Просто, но красиво уложенные волосы, миниатюрная сумочка и лаконичные босоножки телесного цвета создают единую композицию.
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