Крымский вальс: как проходил большой офицерский бал в Севастополе

Бал проходил на площади Михайловской береговой батареи на берегу моря, под открытым небом. Танцы сопровождались музыкой симфонического и военно-духовых оркестров. Участников доставляли к месту проведения кораблями по морю с Графской пристани.

На бал прибыли гражданские и военные пары — представили из различных регионов России и моряки со своими спутницами со всех флотов страны.

Благотворительная часть мероприятия направлена на адресную поддержку малоимущих семей, одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.