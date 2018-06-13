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Крымский вальс: как проходил большой офицерский бал в Севастополе
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Крымский вальс: как проходил большой офицерский бал в Севастополе 

Sputnik Южная Осетия 2 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
Бал проходил на площади Михайловской береговой батареи на берегу моря, под открытым небом. Танцы сопровождались музыкой симфонического и военно-духовых оркестров. Участников доставляли к месту проведения кораблями по морю с Графской пристани.
На бал прибыли гражданские и военные пары — представили из различных регионов России и моряки со своими спутницами со всех флотов страны.
Благотворительная часть мероприятия направлена на адресную поддержку малоимущих семей, одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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