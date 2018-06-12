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Стильные образы недели: пудровый костюм, открытые плечи и спасительный ремень
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Стильные образы недели: пудровый костюм, открытые плечи и спасительный ремень 

Я Покупаю 2 часа назад
Фото: Я Покупаю
Разноцветные полосы
Платья или костюмы с яркими полосками быстро поднимут настроение как в солнечный, так и в пасмурный день. Экспериментируйте с цветом аксессуаров и обуви, ведь главный плюс пестрых нарядов заключается в том, что с ними сочетается множество других цветов.
Спасительный ремень
Если в вашем гардеробе завалялось однотонное платье, с которым вы не знаете как поступить, попробуйте дать ему еще один шанс с помощью яркого ремня или мягкого пояса с надписями. Этот же трюк применим и для того, чтобы преобразить романтичный вечерний наряд в повседневный От розового до бежевого
Создать нежный дневной образ помогут светлые тона. Нюдовые оттенки прекрасно сочетаются между собой, а также с белым цветом и пастельной гаммой. Используйте это правило в тех случаях, когда нужно продемонстрировать свою женственность и утонченность. Чистый лист
Оттенки белого и молочного можно использовать в качестве чистого листа, а чтобы образ обрел динамику и настроение, можно добавить несколько ярких деталей. Например, алые босоножки, помаду, браслет или серьги Показать то, что скрыто
Платья со спущенной линией плеч выглядят очень по-летнему и превращают вас в сексапильную красотку. Выбирая платье насыщенного оттенка, отдаем предпочтение бежевой обуви, плетеным сумочкам натурального оттенка, а для пущей соблазнительности используем шляпу с широкими полями и очки в круглой оправе. Розовая пудра
Оттенки пудры выглядят более чем уместно в летнюю жару. Самый модный наряд этого лета — костюм-двойку — сочетаем с фантазийными солнцезащитными очками, а освежить образ поможет светлая обувь и сумочка Другие уличные образы для вдохновения:
Брюки с лампасами, джинсовое мини и платье в клетку Юбка плиссе, белый кроп-топ и платье макси Атласная блуза, красная сумка и платье с воланами
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