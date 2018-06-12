Альбер Эльбаз: как изменилась жизнь одного из самых обаятельных дизайнеров современности после ухода из Lanvin

Начало

Любовь Альбера к моде проявилась ещё в детстве. Уже в возрасте четырёх лет одним из его увлечений стало рисование девушек в платьях. Его талант очень часто отмечала мама. По итогу, после школы предпочтение было отдано колледжу инженерии и дизайна Shenkar в Израиле. Наверное, воспитание и характер Альбера и определили во многом его будущее.

Нью-Йорк

Свои первые шаги в сфере моды Альбер Эльбаз делал в Нью-Йорке, где провёл 8 лет своей творческой жизни. Забавно, что, как только Альбер впервые появился на рабочем месте, руководитель модного Дома Джеффри Бин отсутствовал, и один из его ассистентов направил молодого дизайнера в гардеробную комнату, где находились только кресло и кофейный столик. Там Альбер по 14 часов в день создавал скетчи, на которые после и обратили пристальное внимание.

Париж

После переезда в Париж Альбер творил в Guy Laroshe (2 года), затем в Yves Saint Laurent (1 год) и Krizia S. p. A (3 месяца). Сегодня дизайнер очень часто шутит, что в те времена чемодан с необходимыми вещами всегда был готов к очередному переезду. Свою обитель он таки нашёл в доме Lanvin, которому посвятил 14 лет сложной и увлекательной деятельности.

С октября 2015 года и по сей день Альбер Эльбаз пребывает в статусе «свободного» дизайнера.

Instagram

Спустя две недели после ухода из Lanvin Альбер обзавёлся страницей в Instagram. С его слов, перед этим он встретил Кевина Систрома, основателя социальной сети, и тот спросил: «Почему у тебя до сих пор нет страницы в Instagram?!» На что он ответил: «К сожалению, у меня нет фотогеничных друзей, у меня есть только хорошие друзья!»

В настоящий момент аккаунт дизайнера насчитывает более 500 публикаций и около 107 тысяч подписчиков. Профиль наполнен его собственными рисунками из детства, архивными изображениями с первыми наставниками, фотографиями с близкими друзьями и знакомыми, а также фанатами. Ну и как же без фото с едой?! Ведь Альбер большой любитель часто и вкусно покушать. Он обожает азиатскую кухню, но, безусловно, пицца для него остаётся на первом месте.

Публикация от Alber Elbaz (@alberelbaz8) 2 Дек 2017 в 8:41 PST Время путешествовать

Оставив деятельность модельера, Альбер отдался жизни путешественника. Сперва он отправился в Лондон, затем посетил Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сеул, Токио, Пекин, Берлин, Мускат, Рим, Мадрид и Пхукет, временами между поездками возвращаясь домой в Париж.

Parsons, Vogue, Macron

Помимо отдыха во время своих приключений по всему миру Альбер принимает участие в мастер-классах, лекциях и проектах, связанных с фэшн-индустрией. Например, в начале мая 2016 года по приглашению посетил школу дизайна Parsons, где очень подробно описал, как изменилась его жизнь за последние полгода, а также ответил на волнующие студентов вопросы.

Он является постоянным гостем проектов журнала Vogue, светских вечеринок со звёздами, модных показов и даже обедов с высокопоставленными лицами (например, с Эммануэлем Макроном , нынешним президентом Франции в рамках Недели моды в Париже).

Награда

В октябре 2016 года Альбер стал командором ордена Почетного легиона — награда за заслуги перед французской модой. Всё-таки возрождение дома Lanvin и его нынешняя узнаваемость по всему миру не могли остаться без внимания Министерства культуры и коммуникации Франции.

DFT и PaperMade

Стоит отметить его участие в «Designer for tomorrow», где он выступил в роли ментора для молодых дизайнеров и сотрудничество с PaperMade в идее «Paper Fashion», где собственного Альбера Эльбаза может собрать любой, кто любит (ну и умеет конечно) вырезать фигурки из картона. Образ Альбера можно найти даже в мультфильмах.

Avant Converse

В декабре 2016 года появились первые слухи о том, что дизайнер создаст лимитированную коллекцию обуви для Converse. И эти слухи подтвердились. В июле 2017 года была представлена коллекция Avant, в которую вошло семь низких и высоких вариаций All Star. Но это не стало последней их коллаборацией. В этом году была представлена новая коллекция Avant с очень экзотическим дизайном.

Что дальше?

Жизнь Альбера и по сей день постоянно соприкасается с модой. Он абсолютно органично вписывается в многочисленные проекты и тренды. Уход из Lanvin подарил ему возможность показать себя в индустрии с другой стороны, будучи вне рамок её ужасной бизнес-составляющей. Очевидно, что нас ждут новые сюрпризы от невероятного Альбера Эльбаза, которые мы с нетерпением ждем. А пока с Днем Рождения, Альбер!