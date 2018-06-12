5 полезных советов, как выбирать хорошую одежду

Как выбрать вещи, которые будут действительно качественными и к тому же стильными? На что обращать внимание, кроме бренда? Мы расскажем о нескольких параметрах, по которым ты можешь отличить хорошую вещь от той, которая скрывается за известным именем, но по качеству ничем не отличается от аналогов из Китая. Отметим, что мы акцентируем внимание не на цене, а на качестве.

1. Рубашка

Первое, на что нужно обращать внимание, — материал. Качественная рубашка будет сшита из 100% хлопка. Особенно ценятся рубашки из тенсела — натуральной ткани, которая обладает плюсами хлопка, шёлка, льна и шерсти, но лишена их минусов. Раньше проблемой рубашек из 100% хлопка было то, что они сильно мялись, на них образовывались заломы, и это сказывалось на внешнем виде. Однако эта проблема уже давно решена, и на рынке есть рубашки из современных органических материалов, например из хлопка Non iron. Рубашки, изготовленные из таких материалов, не мнутся, и им не требуется отпаривание. Качество хлопка можно определить по его происхождению. Одними из самых лучших видов хлопка считаются Albini, Egyptian, Sea Island и Supima. Если ты выбираешь рубашку и заметил на бирке надпись, что в составе используется хлопок, к примеру Albini, то смело бери: носить такую сорочку будет комфортно. Но если не вдаваться в такие подробности, а говорить о странах, то ткани из Италии, Швейцарии, Великобритании или Франции — это флагманы современного «тканестроения».

Петли пуговиц на рубашке высокого класса обмётаны вручную. Кстати, дорогую рубашку можно отличить и по качеству пуговиц. Они могут быть выполнены из натурального перламутра, кости, рогов и других материалов. Швы должны быть как можно более незаметными, ровными, без торчащих ниток.

Теперь несколько слов о подборе рубашки по цвету. Для классического костюма лучше выбирать рубашку близкую к цвету пиджака. Под нейтральные чёрные и серые однотонные костюмы подходит большая часть цветов. Есть одно обязательное правило при выборе рубашки: она должна быть светлее пиджака, а галстук — темнее рубашки. Такое сочетание цветов покажет другим людям, что у тебя есть чувство стиля.

Выбор редакции

2. Брюки

Для брюк используется большее количество материалов, нежели для рубашек, и это может запутать человека, который ничего не смыслит в этой теме. Классический материал для брюк — твид. Этот материал хорошо сохраняет тепло. Также распространённым материалом для брюк является шерсть. Вопреки заблуждению, шерстяные брюки подходят не только для холодного времени года, но и для лета, если в качестве материала используются «холодные» виды шерсти. Кроме этих распространённых материалов, брюки шьются из хлопка, льна, бархата, велюра, мохера, кашемира и других тканей. Несмотря на то, что подкладка не говорит о высоком качестве, тем не менее её наличие улучшает комфорт. Лучшими для брюк считаются подкладки из хлопка, вискозы и купро. Материал купро используется только в дорогих брюках, так что, увидев его на бирке в качестве материала для подкладки, знай, что перед тобой вещь высокого качества.

Кстати, у некоторых дорогих брюк на задней части пояса есть вырез Split Waistband, наличие которого повышает комфорт ношения.

Что касается внешней части, то определить высокое качество брюк не так уж и сложно. Крой брюк должен быть плавным, без резких линий, повторяющим очертания ног. Если ты выбираешь брюки с рисунком, например в клетку или с полосками, то обращай внимание на совпадение рисунка. Как и у рубашек, у качественных брюк пуговицы сделаны из перламутра, кости, рогов и других дорогих материалов. Качественные брюки застёгиваются минимум на две пуговицы. Отличить классические брюки от неформальных (вроде чиносов) ты можешь не только по внешнему виду, но и по карманам. В классических брюках они выполняют декоративную роль и не предназначены для складывания большого количества предметов. В некоторых дорогих моделях используется технология MF STITCHING — механическая обмётка швов, имитирующая ручную работу. С помощью такой технологии обрабатываются карманы или отвороты брюк.

Выбор редакции

3. Пиджак

Качественные пиджаки шьются из шерсти с индексом Super 100”s. Такой индекс говорит о том, что для пошива пиджака была использована шерсть с диаметром волокон до 18,5 микронов. Кстати, пиджаки с таким индексом шьются только из натуральных материалов. Также есть ткань с более высоким индексом Super 150”s. Она используется для пошива пиджаков премиум-класса. Пиджак из ткани Super 150”s легче, чем из Super 100”s, не мнётся и быстро возвращается в изначальную форму. Подклад для дорогих костюмом выполняется из шёлка, вискозы или купро. Синтетический подклад не только не дышит, но и быстро приходит в негодность, что также сказывается на удобстве. Кстати, это один из параметров, по которому можно определить, выбрал ты качественную модель или бюджетную, которая потеряет свой внешний вид довольно быстро. Кроме материала, качественный пиджак можно отличить и по удобству ношения. Хороший пиджак не стесняет движения в области плеч, его лацканы плотно прилегают к бортам, при ношении не появляются заломы в районе спины и пуговиц. Шлица качественного пиджака не должна расходиться даже тогда, когда пиджак застёгнут.

Ты можешь определить качество пиджака также и по карманам. Они должны выполнять свою функцию. Помнишь, ранее мы уже сказали о том, что в брюках карманы делаются для декоративных целей, поэтому единственный элемент одежды, куда можно поместить мелкие предметы, — это пиджак.

Пуговицы, так же как и в рубашках и брюках, изготавливаются из перламутра, кости или рога. Существует несколько специфичных деталей, которые позволяют определить, что перед тобой костюм, достойный того, чтобы его носил член королевской семьи: 1. На дорогих пиджаках иногда применяется дополнительная обмёточная нить на плечах и карманах. Заметить это несложно, и благодаря такой технике одежда выглядит так, будто сшита на заказ. 2. Также в дорогих и качественных моделях может использоваться несколько материалов для подкладки. Это делает пиджак более комфортным. Но учти: за такую одежду придётся отдать больше денег. 3. «Целующиеся пуговицы» — это признак того, что перед тобой качественный пиджак. Суть в том, что каждая пуговица закрывает часть следующей, что выглядит очень круто. 4. Использование в качестве внутреннего наполнения полочки пиджака конского волоса. Полочка не проклеивается прокладочным материалом, и к ней по всей поверхности особым ниточным соединением крепится канва из конского волоса. Как ты можешь понять, такой наполнитель может быть только в дорогом пиджаке. 5. Крой внутреннего кармана из единого материала. Очень сложная работа, поэтому, заметив такую деталь в пиджаке, ты будешь уверен, что перед тобой пиджак высокого качества.

Выбор редакции

4. Туфли

Качественные туфли изготавливаются только из кожи — это ясно любому человеку. Но какая кожа используется в дорогих и долговечных моделях? Лучшая обувь изготавливается из коровьей или телячьей, а также из лошадиной кожи. Туфли из телячьей кожи мягкие, прочные и долговечные. Обувь из лошадиной кожи ты сможешь отличить по блеску, и по качеству она ещё лучше, чем из телячьей кожи. Под классическую одежду ты можешь выбрать туфли из гладкой кожи, тогда как для более неформальной можно взять и замшевую. Ещё один параметр, который нередко забывают оценить, — одинаковая фактура и цвет кожи. Если туфли выполнены из разных партий кожи, то внешне они будут отличаться друг от друга, но заметить это достаточно непросто. Однако если ты разглядел хотя бы небольшое отличие в фактуре и цвете, то лучше выбери другую обувь, так как изнашиваться туфли будут по-разному.

Подошва дорогой обуви изготовлена из кожи, но учти, что за ней нужно ухаживать. Для кожаной подошвы нужна профилактика. Кроме кожи, в качественной обуви используется двухслойная полиуретановая подошва. А вот если продавец пытается тебе выдать туфли с подошвой из поливинилхлорида или термоэластопласта, то посмотри на него как на невежу и попроси не дурить тебе голову.

Подошва в качественных туфлях крепится с помощью ниток и клея, а также методом вулканизации. Подошва и швы должны быть аккуратными, без следов клея, плохо прошитых частей и торчащих ниток. Ещё один признак, по которому ты можешь определить высокое качество обуви, — отсутствие вмятин при нажатии. Если ты хочешь выглядеть стильно, то выбирай туфли на тон или несколько тонов темнее брюк.

Выбор редакции

5. Аксессуары

Подробно остановиться на каждом из аксессуаров не получится по причине того, что их описание займёт много страниц, которые вряд ли будет интересно читать. Если вкратце, то качественный ремень для брюк изготавливается только из натуральной коровьей или телячьей кожи. Его края должны быть не квадратными, а слегка закруглёнными. Хороший кожаный ремень не растягивается сильно, что говорит о присутствии только натуральных материалов, но и не жёсткий, что означает правильную технологию обработки. И, само собой, шов должен быть ровным, без торчащих ниток. Отличить качественный ремень можно и по срезу, на котором будут видны слои кожи.

Галстук должен быть выполнен из шёлка, шерсти или кашемира. На качественном галстуке в нижней и верхней части должны быть фиксирующие стежки. Кроме того, на обратной стороне хорошего галстука присутствует петля, которая держит узкий конец галстука. Галстук-бабочка также должен быть выполнен из шёлка, шерсти или кашемира.

Портфель должен быть выполнен только из кожи — никакого кожзама и синтетики! Качественный портфель изготавливается из телячьей кожи. Один из показателей высокого качества — это выделка. Кожа должна быть гладкой или мелкозернистой. Фурнитура изготавливается из стали или алюминия. Обрати внимание и на швы: у качественного портфеля они будут того же цвета, что и материал.

Выбор редакции

Представленную выше одежду, обувь и аксессуары ты можешь купить в магазине BML. Почему именно он? Ты сам можешь оценить качество одежды от этого бренда по фотографиям, но если говорить о фактах, по которым BML лучше многих других брендов, то это: 1. Использование в одежде перечисленных выше достоинств (естественно, не одновременно: в разных моделях — различные технологии), например целующихся пуговиц, колумбийской обмётки, кроя внутреннего кармана из единого материала и других интересных конструктивных и визуальных улучшений, которых либо нет у других производителей, либо такие вещи продаются вдвое, а то и втрое дороже. 2. Развитие портновских традиций. Большая часть элементов одежды от BML изготавливается вручную, даже при создании готовой одежды. 3. Качество как у Brioni, и при этом цена измеряется не шестью, а пятью цифрами. 4. Разнообразие. В магазине ты найдёшь и строгий костюм, ношение которого даст тебе одобрение начальства и уважение коллег на работе, и лёгкую одежду для неформальных встреч, в которой можно прийти в стильный клуб и отдохнуть в кругу друзей. Кроме того, отдельно стоит отметить, что BML, в отличие от многих современных магазинов стильной одежды, имеет свои аутлеты в Москве и Санкт-Петербурге, в которых ты можешь выбрать одежду не только по картинкам, но и пощупать, сравнить по качеству проработки деталей. К тому же, в отличие от покупки в интернете, в аутлетах BML тебе помогут подобрать одежду под твою фигуру и твой стиль. Кстати, о всех перечисленных выше параметрах, по которым ты можешь выбрать качественные вещи, знают консультанты аутлета, поэтому можешь быть уверен в том, что тебе не подсунут дешёвую рубашку или пиджак вместо хорошей одежды.