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Модель plus-size обвинила соцсети в намеренном ущемлении ее прав
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Модель plus-size обвинила соцсети в намеренном ущемлении ее прав 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Модель plus-size Джорджина Хорн (Georgina Horne) у себя в аккаунте опубликовала гневный пост. 30-летняя звезда фэшн-индустрии обвинила администраторов соцсети в том, что они намеренно «задвигают» полных, чтобы выводить в топы фото стройных девушек.
Свою публикацию звезда разместила на своей официальной страничке, на которую подписаны почти 200 тысяч пользователей. На ней фотомодель выкладывает фото, где рекламирует одежду, нижнее белье и купальники для «пышечек».
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1800146157390620382_445867381"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Джорджина заявила, что ее специально банят, так как ее публикации никогда не попадают в топы по хэштегам, а ее отметки «нравится» намеренно занижают. Фотомодель отметила, что если бы она была худышкой, то ее страничку с подобным контентом никто бы не прятал в тень. Девушка заметила, что ее публикации служат для других примером и дают силы. Однако ей не дают пробиться в топы и чинят препятствия, так как ее тело далеко от идеала.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1799196076826969775_445867381"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Пользователи оказали Хорн поддержку и засыпали ее комплиментами. Они также попросили модель не сдаваться, а продолжать публиковать свои снимки, который доказывают, что даже при лишнем весе можно великолепно выглядеть.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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