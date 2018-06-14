Модель plus-size обвинила соцсети в намеренном ущемлении ее прав

Модель plus-size Джорджина Хорн (Georgina Horne) у себя в аккаунте опубликовала гневный пост. 30-летняя звезда фэшн-индустрии обвинила администраторов соцсети в том, что они намеренно «задвигают» полных, чтобы выводить в топы фото стройных девушек.

Свою публикацию звезда разместила на своей официальной страничке, на которую подписаны почти 200 тысяч пользователей. На ней фотомодель выкладывает фото, где рекламирует одежду, нижнее белье и купальники для «пышечек».

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Джорджина заявила, что ее специально банят, так как ее публикации никогда не попадают в топы по хэштегам, а ее отметки «нравится» намеренно занижают. Фотомодель отметила, что если бы она была худышкой, то ее страничку с подобным контентом никто бы не прятал в тень. Девушка заметила, что ее публикации служат для других примером и дают силы. Однако ей не дают пробиться в топы и чинят препятствия, так как ее тело далеко от идеала.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1799196076826969775_445867381"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Пользователи оказали Хорн поддержку и засыпали ее комплиментами. Они также попросили модель не сдаваться, а продолжать публиковать свои снимки, который доказывают, что даже при лишнем весе можно великолепно выглядеть.