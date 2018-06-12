5 умопомрачительных моделей босоножек, которые подойдут для офиса

Не стоит забывать о том, что строгий офисный дресс-код не позволяет носить открытую обувь. Однако некоторые компании разрешают отступить от этого правила жарким летом. Чтобы выбрать подходящую пару, стоит руководствоваться следующими правилами:

Нельзя надевать босоножки (даже закрытые) с колготками или носками.

Не стоит делать яркий педикюр. Желательно сделать выбор в пользу нюдового, близкого к натуральному, оттенка ногтей.

Необходимо выбирать для работы модель босоножек без дополнительного декора: заклепок, кристаллов, глиттера, вышивки.

Не стоит выбирать модель с обилием ремешков: они могут натереть ногу, а пластырь будет выглядеть очень неопрятно.

Стоит избегать слишком яркой гаммы. Оптимальный цвет босоножек — черный, бежевый, белый, серый, синий.

В 2018 году дизайнеры предлагают несколько моделей закрытых босоножек, которые легко впишутся в деловой гардероб.

Босоножки ankle strap

1. Босоножки Stuart Weitzman, цена: 34 000 руб. ; 2. Босоножки Saint Laurent, цена: 37 000 руб. ; 3. Босоножки Gianvitto Rossi, цена: 37 000 руб.

Классические босоножки ankle strap (дополнены изящным ремешком вокруг лодыжки) можно носить с брючным костюмом, юбкой-карандашом, светло-голубой сорочкой. Главное, чтобы они были на устойчивом среднем каблуке, а не на высокой шпильке. Стоит избегать моделей из замши, так как они выглядят менее формально.

Босоножки​ SCHUTZ в Milano Moda, цена: от 11 900 руб., заказать: +7 (800) 333-44-87​

Босоножки El Tempo, цена: от 5 391 руб., заказать: +7 (800) 700-53-04 Минималистичные сабо

1. Сабо Jimmy Choo, цена: 37 000 руб. ; 2. Сабо Salvatore Ferragamo, цена: 28 000 руб. ; 3. Сабо Saint Laurent, цена: 36 000 руб.

Привычная модель сабо (с деревянной подошвой и массивным низким каблуком) трансформировалась до неузнаваемости. Дизайнеры сделали эту обувь утонченной и более классической: сабо стали кожаными, их дополнили достаточно высоким прямоугольным каблуком. Носить сабо можно с кюлотами и удлиненным жакетом, классическими брюками и водолазкой.

Лодочки без задника

1. Лодочки Paul Andrew, цена: 20 000 руб. ; 2. Лодочки Stuart Weitzman, цена: 25 000 руб.4 3. Лодочки Jimmy Choo, цена: 36 000 руб.

Туфли без задника — выбор блогеров и it-girls. Законодателем моды на эту обувь стали Prada и Christian Dior. На работу можно отправиться в кожаных лодочках на среднем каблуке или каблуке kitten heel (до пяти сантиметров). Ремешок должен быть кожаным, а не трикотажным. Лодочки можно носить с чиносами, рубашкой и жакетом.

Женские туфли El Tempo, цена: от 4 491 руб., заказать: +7 (800) 700-53-04​

Женские туфли El Tempo, цена: от 4 491 руб., заказать: +7 (800) 700-53-04​

Мюли-лоферы

1. Мюли Gucci, цена: 45 000 руб. ; 2. Мюли Pretty Ballerinas, цена: 14 000 руб. ; 3. Мюли Marni, цена: 32 000 руб.

Мюли стремительно набирают популярность среди знаменитостей и модниц. Модель, напоминающая лоферы, выглядит достаточно сдержанно и стильно. Пара в стилистике Gucci приглянется представительницам творческой профессии. Носить мюли можно с юбкой миди, свободными брюками и блузкой.

Туфли ATTILIO GIUSTI LEOMBRUNI​ в Milano Moda, цена: от 19 900 руб., заказать: +7 (800) 333-44-87​

Шлепанцы FRAU в Milano Moda, цена: от 9 300 руб., заказать: +7 (800) 333-44-87​

Закрытые мюли

1. Мюли Sergio Rossi, цена: 48 000 руб. ; 2. Мюли Gianvito Rossi, цена: 40 000 руб. ; 3. Мюли Toshop, цена: 5 000 руб.

Закрытые мюли претендуют на звание главной обуви лета 2018 года. Их главное достоинство заключается в том, что они выглядят достаточно сдержанно и в то же время современно. В этой обуви комфортно в жару, а отсутствие задника можно замаскировать длинными прямыми брюками. Более расслабленный деловой образ можно создать с помощью джинсов прямого кроя и строгой сорочки.

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