В стиле Ким Кардашьян: телезвезда сменила шесть нарядов за один день

Вчера Ким Кардашьян (37) устроила настоящий модный показ в пригороде Лос-Анджелеса. Сначала она попала в объективы камер папарацци со своей младшей сестрой Кайли Дженнер (20). Выглядели звезды одинаково: леггинсы, футболки и сапоги Yeezy.

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Потом Кайли уехала домой с дочкой Сторми, а Ким осталась удивлять фотографов.

Сначала телезвезда появилась в футболке и леггинсах красного цвета, потом сменила аутфит на серый костюм с велосипедками и объемной курткой. Затем в ход пошел оранжевый брючный костюм. Ну а последним образом стали серые леггинсы, укороченный топ и ботфорты. Мы догадываемся, что это все дело рук Канье Уэста (41), а именно образы из его новой коллекции Yeezy Season 7.

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Выпустив прошлую коллекцию, рэпер даже не устраивал показа, ведь Ким — лучшая реклама.

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