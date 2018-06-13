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В стиле Ким Кардашьян: телезвезда сменила шесть нарядов за один день
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В стиле Ким Кардашьян: телезвезда сменила шесть нарядов за один день 

Peopletalk 39 минут назад
Фото: Peopletalk
Вчера Ким Кардашьян (37) устроила настоящий модный показ в пригороде Лос-Анджелеса. Сначала она попала в объективы камер папарацци со своей младшей сестрой Кайли Дженнер (20). Выглядели звезды одинаково: леггинсы, футболки и сапоги Yeezy.
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Потом Кайли уехала домой с дочкой Сторми, а Ким осталась удивлять фотографов.
Сначала телезвезда появилась в футболке и леггинсах красного цвета, потом сменила аутфит на серый костюм с велосипедками и объемной курткой. Затем в ход пошел оранжевый брючный костюм. Ну а последним образом стали серые леггинсы, укороченный топ и ботфорты. Мы догадываемся, что это все дело рук Канье Уэста (41), а именно образы из его новой коллекции Yeezy Season 7.
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Выпустив прошлую коллекцию, рэпер даже не устраивал показа, ведь Ким — лучшая реклама.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/v-stile-kim-kardashyan-telezvezda-smenila-pyat-naryadov-za-odin-den/
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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