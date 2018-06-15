Красную подошву законодательно закрепили за легендарным Лабутеном

Разбирался дизайнер не с китайцами, как можно было подумать, а с нидерландцами, которые делали обувь похожего цвета. Елена Норкунайте прикинула — остановит ли это рукодельниц, которые превращают в лабутены любую обувь, и ради чего собственно такие жертвы.

— Самые дорогие лабутены, которые вы держали в своих руках?

— Ну, не знаю, за сотню точно и выше, были пары.

Реставратор обуви в третьем поколении сразу понимает, что в руках подделка.

Мастер с 10-летним стажем уверен, в нашей стране самый ходовой ремонт даже для люкс-обуви — это набойки и профилактика. Российские красавицы не жалеют ног и, кажется, думают, что в процессе носки все туфли одинаково хороши.

Красный цвет подошвы — это исключительный товарный знак. С 13-го июня на законных основаниях. Европейский суд юстиции вынес решение в пользу известного модного дома обуви. Таким образом, все остальные туфли — проиграли. А ведь это были всего лишь лодочки или балетки, то есть женская обувь даже без каблука, но с ярко красной подошвой. Этот повод для судебного разбирательства сейчас даже не найти. Провокационная коллекция одной голландской фирмы была выпущена в 2012 году. И вряд ли настоящие модницы думали, что это те самые «лабутены» — все-таки красная цена обуви такого уровня около 20 евро — это полторы тысячи рублей.

Тем не менее, французский дизайнер Кристиан Лубутен почти шесть лет добивался правды. И, кажется, судьба взаимных претензий, оформленных во встречных исках в Гааге, — уже решена. А что же делать российским модницам?

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— Мне кажется, для всех девушек от мала до велика, от Калининграда до Владивостока лабутены стали подтверждением социального успеха, что ли. Если у тебя есть лабутены, значит ты крутая, — говорит стилист Лилиана Модильяни.

Сюжет клипа многие восприняли, как руководство к действию.

А чего стесняться? Если сам Кристиан Лубутен с этого начинал. Когда взял быстросохнущий красный лак и покрасил свою первую подошву. С тех пор хенд-мейд на собственной кухне никто не запрещал. И суд ЕС российским модницам — не указ.

— Это решение такое же, как если бы кто-то запатентовал игольное ушко и сказал, что все производители иголок должны платить ему мзду или черные футболки… И все производители черных футболок должны были бы за это платить — то есть это маразм, — уверен маркетолог Антон Вуйма

Товарный знак в мире высокой моды — это, конечно, гарантия качества и стиля. Но марки попроще вряд ли устоят от соблазна и … качественных реплик. У красного, кстати, 26 только основных оттенков — какая богатая палитра для фантазии.