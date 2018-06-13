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Кристиан Лубутен отстоял в суде ЕС эксклюзивное право на красные подошвы
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Кристиан Лубутен отстоял в суде ЕС эксклюзивное право на красные подошвы 

Ведомости 3 часа назад
Европейский суд юстиции в Люксембурге, высшая судебная инстанция ЕС, защитил эксклюзивные права французского дома обуви Christian Louboutin на использование красной подошвы в туфлях на высоком каблуке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на решение суда.
Марка, включающая красный цвет подошвы «не покрывается запретом на регистрацию формы» обуви, говорится в решении суда. Таким образом, суд признал, что сочетание цвета, нанесенного на подошву туфель может быть действительным товарным знаком на территории ЕС.
Вынесенное решение противоречит заключению, выданному генеральным адвокатом Европейского суда юстиции в Люксембурге Масьежем Спунаром в феврале. Он выражал сомнение в том, что цвет «может выполнять главную функцию товарного знака, а именно — идентификацию собственника, в отрыве от контекста — то есть, в данном случае, формы подошвы». По законам ЕС, форма обуви не может быть признана товарным знаком.
Процесс об эксклюзивности красного цвета в обуви Christian Louboutin тянется с 2012 г. Тогда дизайнер подал иск против голландской Van Haren, продававшей более дешевые туфли на высоком каблуке с красной подошвой. Суд первой инстанции поддержал позицию истца, а Van Haren пришлось временно приостановить продажи этих моделей обуви. Голландская компания подала апелляцию, которая в итоге дошла до высшей судебной инстанции в ЕС.
После вердикта Европейского суда юстиции дело вернется в суд Гааги, за которым остается окончательное решение. В Christian Louboutin ожидают, что голландский суд защитит права французской марки.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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