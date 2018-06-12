Louboutin отстоял в Европейском суде эксклюзивное право на красную подошву

Суд Европейского союза признал за французским обувным модельером Кристианом Лубутеном и его брендом эксклюзивное право на знаменитую красную подошву. На сей раз оспорить монополию француза пытался голландский обувной ритейлер Van Haren.

В решении суда сказано, что не только форма и конструкция туфель, но и определенный цвет подошвы могут являться собственностью бренда, пишет «Коммерсант».

Ранее компания Christian Louboutin уже неоднократно судилась с желающими позаимствовать фирменный элемент, отличающий женские туфли Лубутена с 90-ых годов прошлого века.

Самым громким подобным процессом стала тяжба с другим широко известным модным домом Yves Saint Laurent, в результате которой суд оставил право другим производителям выпускать женскую обувь с красной подошвой, только если туфли целиком решены в этом цвете.