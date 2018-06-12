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Louboutin отстоял в Европейском суде эксклюзивное право на красную подошву
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Louboutin отстоял в Европейском суде эксклюзивное право на красную подошву 

Ридус 4 часа назад
Суд Европейского союза признал за французским обувным модельером Кристианом Лубутеном и его брендом эксклюзивное право на знаменитую красную подошву. На сей раз оспорить монополию француза пытался голландский обувной ритейлер Van Haren.
В решении суда сказано, что не только форма и конструкция туфель, но и определенный цвет подошвы могут являться собственностью бренда, пишет «Коммерсант».
Ранее компания Christian Louboutin уже неоднократно судилась с желающими позаимствовать фирменный элемент, отличающий женские туфли Лубутена с 90-ых годов прошлого века.
Самым громким подобным процессом стала тяжба с другим широко известным модным домом Yves Saint Laurent, в результате которой суд оставил право другим производителям выпускать женскую обувь с красной подошвой, только если туфли целиком решены в этом цвете.
Ранее «Ридус» рассказывал, какие детали современного женского гардероба обязаны своим появлением Франции.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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