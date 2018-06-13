Louboutin выиграл суд об исключительном праве на красную подошву

Дом обуви Christian Louboutin отстоял в Европейском суде юстиции в Люксембурге эксклюзивные права на использование красной подошвы в туфлях на высоком каблуке, сообщает Bloomberg

Судебное разбирательство началось после того, как красная подошва появилась на обуви голландского магазина Van Haren.

В постановлении суда сказано, что бренд представляет собой не только определенную форму обуви, которая не регулируется законодательством ЕС , но и цвет подошвы.

«Коммерческий эффект заключается в том, что бренды, которые вложили значительные средства в брендинг и позиционирование своего продукта на основе отличительных товарных знаков, должны иметь возможность защищать свой товарный знак от конкурентов, которые хотят получить несправедливое преимущество», — сказал глава лондонской консалтинговой компании Moore Stephens Джон Иллсли.