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Лубутен отвоевал красную подошву
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Лубутен отвоевал красную подошву 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Французский дизайнер обуви Кристиан Лубутен получил эксклюзивное право на ярко-красную подошву. Об этом сообщает Bloomberg.
Европейский суд юстиции в Люксембурге принял соответствующее решение во вторник, 12 июня.
В 2012 году Лубутен впервые подал иск в Гаагский окружной суд против обувной марки Van Haren, также использовавшей красные подошвы. Суд встал на сторону дизайнера, временно запретив компании продавать такую обувь.
В 2014-м Van Haren подала жалобу в апелляционную инстанцию, которая обратилась за консультацией в суд.
Генеральный адвокат Европейского суда юстиции Масьеж Спунар посчитал, что французский дизайнер не имеет эксклюзивного права на подошву, так как цвет не может считаться зарегистрированной маркой и не подлежит защите в рамках права на интеллектуальную собственность.
Тогда в суде юстиции отметили, что мнение Спунара не равно мнению самой инстанции, и сообщили, что окончательное решение будет вынесено позднее.
Компания Christian Louboutin основана 1992 году. В дизайне ее обуви и аксессуаров используются стразы Swarovski, кружево и экзотическая кожа. Отличительный знак обуви — ярко-красная подошва.
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Женский форум  Ещё 21 источник 
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