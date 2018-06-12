Кто такой трендсеттер?

Трендсеттер — это лидер мнений, образец для подражания и законодатель мод, который внедряет новые идеи в массовое сознание, популяризирует их. Слово образовано от английских trend («тенденция») и to set («устанавливать»). Трендсеттеры обладают яркой харизмой, имеют собственный стиль, поэтому им подражают.

Само понятие родилось в начале XX столетия. В это время французский социолог Габриель Тард занимался изучением инноваций и их распространением в обществе. Он первым обратил внимание на то, что новые течения подхватывают сначала отдельные люди — и лишь потом мода постепенно распространяется на все общество и выходит в масс-маркет.

В свое время трендсеттерами были Коко Шанель Одри Хепберн , Мадонна. Появление соцсетей вывело это явление на новый виток и значительно расширило влияние лидеров мнений. Модные сегодня трендсеттеры с мировым именем — это, например, Алекса Чанг с ее элегантным сочетанием женственности и мужского стиля, сестры Олсен с их мусорным шиком, Демна и Гурам Гвасалия с их брендом Vetements и харизматичными образами плохих мальчиков.

Что делают трендсеттеры:

В 40 выглядят лучше, чем в 20 Ведут блог после 60 Меняют имена