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Кто такой трендсеттер?
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Кто такой трендсеттер? 

Я Покупаю 4 часа назад
Фото: Я Покупаю
Трендсеттер — это лидер мнений, образец для подражания и законодатель мод, который внедряет новые идеи в массовое сознание, популяризирует их. Слово образовано от английских trend («тенденция») и to set («устанавливать»). Трендсеттеры обладают яркой харизмой, имеют собственный стиль, поэтому им подражают.
Само понятие родилось в начале XX столетия. В это время французский социолог Габриель Тард занимался изучением инноваций и их распространением в обществе. Он первым обратил внимание на то, что новые течения подхватывают сначала отдельные люди — и лишь потом мода постепенно распространяется на все общество и выходит в масс-маркет.
В свое время трендсеттерами были Коко Шанель, Одри Хепберн, Мадонна. Появление соцсетей вывело это явление на новый виток и значительно расширило влияние лидеров мнений. Модные сегодня трендсеттеры с мировым именем — это, например, Алекса Чанг с ее элегантным сочетанием женственности и мужского стиля, сестры Олсен с их мусорным шиком, Демна и Гурам Гвасалия с их брендом Vetements и харизматичными образами плохих мальчиков.
Что делают трендсеттеры:
В 40 выглядят лучше, чем в 20  Ведут блог после 60  Меняют имена
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